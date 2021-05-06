Скачать
Четверг, 06.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Бой Ломаченко - Накатани официально объявлен
Бой Ломаченко - Накатани официально объявлен
Ракицкий "привез" позорный гол в ворота "Зенита" и стал посмешищем (видео)
Ракицкий "привез" позорный гол в ворота "Зенита" и стал посмешищем (видео)
Луческу нашел бразильца для "Динамо"
Луческу нашел бразильца для "Динамо"
Де Дзерби согласился возглавить "Шахтер"
Де Дзерби согласился возглавить "Шахтер"

"Такое редко встретишь": "Днепр-1" исправил судейскую ошибку в матче с "Зарей" (видео)

"Такое редко встретишь": "Днепр-1" исправил судейскую ошибку в матче с "Зарей" (видео)
Обновлено 12:07 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

В матче 25-го тура чемпионата Украины по футболу сезона 2020/21 "Днепр-1" - "Заря" зрители стали свидетелями достойного поступка со стороны хозяев.

Нападающему "Динамо" сломали ногу во время матча (видео)

На 38-й минуте поединка при счете 0:0 главный арбитр встречи Дмитрий Кривушкин зафиксировал нарушение правила после того, как игрок "Зари" без мяча, убегая в отрыв, врезался в футболиста "Днепра-1". Весьма спорное решение рефери привело к опасному штрафному удару в ворота "Зари", однако днепряне, руководствуясь фейр-плей, просто отдали мяч луганчанам.

Видео фейр-плей со стороны "Днепра-1" доступно в сети:

Пользователи во всю начали хвалить днепровскую команду, которая не забыла принципы четной игры: "Команды решили не участвовать в судейском беспределе", "Йовичевич (главный тренер "Днепра-1", -прим. ред.) как человек красавец. И коллектив такой же. Без гнили. Уважение", "Такое редко встретишь", "Деклассировали судью".

Отметим, матч завершился победой "Зари" со счетом 0:1.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Заря" обыграла "Олимпик" в игре со спорным пенальти.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 89

Все по теме:

ФК Заря, Футбол, УПЛ, ФК Днепр-1.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Челси" - "Реал": Вернер открыл счет в полуфинале Лиги чемпионов (видео)
02 В Лиге чемпионов будет английский финал: видеообзор матча "Челси" - "Реал"
03 Лидер сборной Украины впервые станет отцом
04 Ракицкий "привез" позорный гол в ворота "Зенита" и стал посмешищем (видео)
05 Бой Ломаченко - Накатани официально объявлен
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь