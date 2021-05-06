"Такое редко встретишь": "Днепр-1" исправил судейскую ошибку в матче с "Зарей" (видео)

В матче 25-го тура чемпионата Украины по футболу сезона 2020/21 "Днепр-1" - "Заря" зрители стали свидетелями достойного поступка со стороны хозяев.

На 38-й минуте поединка при счете 0:0 главный арбитр встречи Дмитрий Кривушкин зафиксировал нарушение правила после того, как игрок "Зари" без мяча, убегая в отрыв, врезался в футболиста "Днепра-1". Весьма спорное решение рефери привело к опасному штрафному удару в ворота "Зари", однако днепряне, руководствуясь фейр-плей, просто отдали мяч луганчанам.

Видео фейр-плей со стороны "Днепра-1" доступно в сети:

Пользователи во всю начали хвалить днепровскую команду, которая не забыла принципы четной игры: "Команды решили не участвовать в судейском беспределе", "Йовичевич (главный тренер "Днепра-1", -прим. ред.) как человек красавец. И коллектив такой же. Без гнили. Уважение", "Такое редко встретишь", "Деклассировали судью".

Отметим, матч завершился победой "Зари" со счетом 0:1.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Заря" обыграла "Олимпик" в игре со спорным пенальти.