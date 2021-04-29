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Нападающему "Динамо" сломали ногу во время матча (видео)
10:28 Сегодня Телеграф Фото: Instagram ibrahimjunior25

В перенесенном матче 10-го труа чемпионата Украины "Олимпик" - "Заря" с арендованным у "Динамо" нападающим донецкого клуба Ибрагимом Каргбо случилась  неприятность.

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По словам главного тренера "Олимпика" Юрия Калитвинцева, у футболиста, который на 30-й минуте встречи столкнулся с вратарем "Зари" Николой Василем, был выявлен перелом малой и большой берцовой кости. Отметим, Василь был удален за данный стык, а "Заря" в меньшинстве проиграла дончанам со счетом 2:1. 

Видеообзор матча "Олимпик" - "Заря" (травма Каргбо смотреть с 2:20):

Этот успех позволил "Олимпику" (21 очко) подняться на 11-е место в турнирной таблице УПЛ, "Заря" (41 очко) - третья. В следующем туре дончане сыграют дома с "Ингульцом" (02.05.2021), а луганчане примут "Минай" (02.05.2021).

"Телеграф" напоминает, что совсем недавно команды пересеклись в рамках 25-го тура чемпионата Украины. Тогда "Заря" добыла минимальную победу.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 325

Все по теме:

ФК Олимпик, ФК Заря, Футбол, УПЛ, Ибрагим Каргбо.
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