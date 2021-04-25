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"Заря" обыграла "Олимпик" в матче со спорным пенальти (видео)

"Заря" обыграла "Олимпик" в матче со спорным пенальти (видео)
Обновлено 16:03 Сегодня Телеграф Фото: УПЛ

В воскресенье, 25 апреля, "Заря" в рамках матча 23-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 принимала "Олимпик". Встреча, прошедшая в Запорожье на "Славутич Арене", завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

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Победу "Заре" принесли точные выстрелы Владлена Юрченко, который реализовал пенальти, и гол бывшего игрока "Олимпика" Шахаба Захеди в середине второго тайма. На все это гости ответили взятием ворот с пенальти, который весьма спорно назначил главный арбитр встречи Максим Козыряцкий, а реализовал Ибрагим Каргбо.

Видео гола Юрченко:

Видео гола Каргбо:

Видео гола Шахаба:

Полный видеообзор поединка будет доступен здесь позднее.

Этот успех позволил "Заре" (41 очко) закрепиться на третьей позиции в турнирной таблице УПЛ, "Олимпик" (18 очков) - предпоследний. В следующем туре луганчане примут "Минай" (02.05.2021), а дончане проведут домашний поединок против "Ингульца" (02.05.2021).

"Телеграф" напоминает, что "Заря" на днях стала финалистом Кубка Украины-2021, переиграв в полуфинале "Александрию".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Олимпик, ФК Заря, Футбол, УПЛ.
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