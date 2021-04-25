"Заря" - "Олимпик": онлайн-трансляция матча (видео)

В воскресенье, 25 апреля, "Заря" в рамках матча 23-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 принимает "Олимпик". Встреча состоится в Запорожье, начало поединка в 14:00 по киевскому времени. В плеере ниже доступна прямая видеотрансляция поединка.

Онлайн видеотрансляция матча "Заря" - "Олимпик" от Football Hub:

Турнирное положение обязывает обе команды побеждать. "Заря" (38 очков) борется за попадание еврокубки, а вот "Олимпик" (18 очков) пытается сохранить прописку в элите украинского футбола.

"Телеграф" напоминает, что в прошлом туре "Заря" проиграла "Ворскле" в игре с шестью голами, а "Олимпик" добыл первое очко под руководством нового тренера. Кроме того, на днях луганчане пробились в финал Кубка Украины-2021.