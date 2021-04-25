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"Заря" - "Олимпик": онлайн-трансляция матча (видео)

"Заря" - "Олимпик": онлайн-трансляция матча (видео)
Обновлено 13:53 Сегодня Телеграф Фото: ФК Заря

В воскресенье, 25 апреля, "Заря" в рамках матча 23-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 принимает "Олимпик". Встреча состоится в Запорожье, начало поединка в 14:00 по киевскому времени. В плеере ниже доступна прямая видеотрансляция поединка.

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Онлайн видеотрансляция матча "Заря" - "Олимпик" от Football Hub:

Турнирное положение обязывает обе команды побеждать. "Заря" (38 очков) борется за попадание еврокубки, а вот "Олимпик" (18 очков) пытается сохранить прописку в элите украинского футбола.

"Телеграф" напоминает, что в прошлом туре "Заря" проиграла "Ворскле" в игре с шестью голами, а "Олимпик" добыл первое очко под руководством нового тренера. Кроме того, на днях луганчане пробились в финал Кубка Украины-2021.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Заря, Футбол.
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