Карантин? Не, не слышали! Поведение болельщиков на футбольном матче ФК "Львов" возмутило сеть

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Среда, 21.04.2021
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22:00 Сегодня Телеграф Фото: ФК Львов

Перенесенный матч первого тура чемпионата Украины "Львов" - "Минай" проходил 21 апреля в Луцке на стадионе "Авангард". Несмотря на тяжелую ситуацию с коронавирусом в стране, львовский клуб организовал для своих болельщиков поездку на "домашнюю" игру, однако о средствах индивидуальной защиты для фанатов "Горожане" не позаботились.

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Болельщики, решившие на поездку, сидели вместе без масок, не соблюдая дистанцию. Примечательно, что кадры с грубыми нарушениями антикоронавирусных правил опубликовала сама пресс-служба львовской команды, подписав фото: "Наша поддержка в Луцке". Отметим, Волынская область, где проходил матч, находится в оранжевой зоне на "коронавирусной" карте Украины.

В сети не оценили такой подход к борьбе с пандемией и обратили внимание на несоблюдение элементарных правил посещения массовых мероприятий.

"Дистанция? Для слабаков. Маски? Для лохов. Дудки? О, да", - написал главред "Tribuna.com Украина" Олег Щербаков на своей страничке в facebook.

"Телеграф" напоминает, что матч "Львов" - "Минай" завершился победой номинальных хозяев, которые забили забавный гол.

Отметим, 21 апреля еще одно грубое нарушение антиковидных правил было замечено перед стартом полуфинала Кубка Украины "Агробизнес" - "Динамо", что проходил в Тернополе. Там организаторы допустили столпотворение большого количества людей на входе на трибуны.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Футбол, УПЛ, ФК Львов, ФК Минай, COVID-19 Коронавирус.
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