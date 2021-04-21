Карантин? Не, не слышали! Поведение болельщиков на футбольном матче ФК "Львов" возмутило сеть

Перенесенный матч первого тура чемпионата Украины "Львов" - "Минай" проходил 21 апреля в Луцке на стадионе "Авангард". Несмотря на тяжелую ситуацию с коронавирусом в стране, львовский клуб организовал для своих болельщиков поездку на "домашнюю" игру, однако о средствах индивидуальной защиты для фанатов "Горожане" не позаботились.

Болельщики, решившие на поездку, сидели вместе без масок, не соблюдая дистанцию. Примечательно, что кадры с грубыми нарушениями антикоронавирусных правил опубликовала сама пресс-служба львовской команды, подписав фото: "Наша поддержка в Луцке". Отметим, Волынская область, где проходил матч, находится в оранжевой зоне на "коронавирусной" карте Украины.

В сети не оценили такой подход к борьбе с пандемией и обратили внимание на несоблюдение элементарных правил посещения массовых мероприятий.

"Дистанция? Для слабаков. Маски? Для лохов. Дудки? О, да", - написал главред "Tribuna.com Украина" Олег Щербаков на своей страничке в facebook.

"Телеграф" напоминает, что матч "Львов" - "Минай" завершился победой номинальных хозяев, которые забили забавный гол.

Отметим, 21 апреля еще одно грубое нарушение антиковидных правил было замечено перед стартом полуфинала Кубка Украины "Агробизнес" - "Динамо", что проходил в Тернополе. Там организаторы допустили столпотворение большого количества людей на входе на трибуны.