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"Львов" благодаря забавному автоголу выиграл битву за жизнь у "Миная" (видео)

"Львов" благодаря забавному автоголу выиграл битву за жизнь у "Миная" (видео)
15:56 Сегодня Телеграф Фото: Instagram fclviv

В среду, 21 апреля, "Львов" в рамках перенесенного матча первого тура чемпионата Украины 2020/21 принимал "Минай". Встреча, проходившая в Луцке на стадионе "Авангард", завершилась минимальной победой номинальных хозяев со счетом 1:0.

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Единственный гол во встрече "Минай" привез себе сам. На 39-й минуте поединка замбийский защитник гостей Шемми Майембе курьезным образом переправил мяч в свои ворота.

Этот результат позволил "Львову" (21 очко) подняться на 10-е место в турнирной таблице УПЛ, "Минай" (18 очков) - предпоследний. В следующем туре "Горожане" примут "Десну" (24.04.2021), а закарпатцы сыграют на выезде с "Днепром-1" (24.04.2021).

"Телеграф" напоминает, что на прошлой неделе "Минай" сенсационно одолел "Десну", а "Львов" оказался сильнее "Александрии".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Футбол, УПЛ, ФК Львов, ФК Минай.
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