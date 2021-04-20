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Футболисты "Колоса" устроили пьяный дебош в поезде

Футболисты "Колоса" устроили пьяный дебош в поезде
Обновлено 13:38 Сегодня Телеграф Фото: ФК Колос

Четверо футболистов "Колоса" угодили в скандал с пьяным дебошем в поезде Ужгород - Киев. Об инциденте в комментарии "Обозревателю" рассказала пассажирка, ехавшая с игроками ковалевской команды в соседнем купе.

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Девушка Мария, которая вместе со своими подругами возвращалась с похорон, сообщила, что футболисты, троих из которых уже идентифицировали, разогревшись спиртными напитками, вели себя шумно. На замечание девушек игроки никак не реагировали, а в какой-то момент ночью один из них выбил дверь и вломился в их купе. Девушки сообщили о происшествии проводнице а та, в свою очередь, передала информацию начальнику поезда.

"Они орали там, веселились, мат-перемат… Заснуть было невозможно. Потом они стучали, стучали, стучали… А около двух ночи один из них просто выломал нашу дверь… Две девочки, которые были на нижней полке, пытались ее удержать, а я звонила проводнице", - поделилась страшными воспоминаниями Мария.

В итоге девушек до конца поездки от футболистов-дебоширов охраняли сотрудники поезда, а по приезду в столицу игроков на перроне ожидала полиция. По словам Марии, правоохранители не применила никаких санкций к футболистам и их просто отпустили. 

"Я и еще одна из девочек написали заявления, нас опросила полиция. И знаете - полицейские не сделали ничего. Видя, что эти ребята мертвецки пьяны, им не сделали тест на алкоголь, не задержали до выяснения обстоятельств - просто отпустили", - рассказала Мария.

Имена троих соседей Мария установила сама с помощью фотографий на официальном сайте "Колоса". "Героями" той ночи, по словам девушки, стали нападающий Владимир Лысенко, полузащитник Вадим Милько, хавбек Вячеслав Чурко, четвертого пассажира соседнего купе не идентифицировали.

Футболисты "Колоса" возвращались поездом с Ужгорода после матча с "Минаем", который состоялся 4 апреля и завершился ничьей.

"Телеграф" напоминает, что совсем недавно в "Колосе" прогремел большой скандал из-за исключения из команды Евгения Селезнева.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Футбол, УПЛ, ФК Колос, ФК Минай.
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