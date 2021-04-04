"Минай" с Милевским дал бой "Колосу" (видео)

В воскресенье, 4 апреля, "Минай" в рамках матча 20-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 принимал "Колос". Встреча, проходившая в Ужгороде на стадионе "Авангард", завершилась ничьей 0:0.

Команды провели довольно равный поединок, в котором никто так и не сумел вырвать победу. Форвард "Миная" Артем Милевский появился на поле на 81-й минуте, однако добыть три очка для своей команды не сумел. Добавим, что эта игра стала для закарпатской команды первой после увольнения Василия Кобина с поста главного тренера.

Видеообзор матча "Минай" - "Колос" (1-й тайм):

Полный видеообзор встречи будет добавлен здесь в ближайшее время.

Этот результат позволил "Минаю" (13-е место) набрать 15 очков в турнирной таблице УПЛ, "Колос" (30 очков) - шестой. В следующем туре закарпатцы сыграют на выезде "битву за жизнь" с "Рухом" (11.04.2021), а подопечные Руслана Костышина, который так и не простил Селезнева, проведут гостевой поединок с "Олимпиком" (11.04.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент "Миная" попал под новые санкции СНБО.