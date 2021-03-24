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Милевский потерял тренера

Милевский потерял тренера
Обновлено 12:46 Сегодня Телеграф Фото: Instagram timi1010

Главный тренер "Миная" Василий Кобин подал в отставку. Кто будет возглавлять команду, где выступает Артем Милевский, официальный сайт закарпатского клуба пока не сообщает.

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По информации источника, на этой неделе президент клуба Валерий Пересоляк встретился с главным тренером Василием Кобиным. По итогам разговора стороны обоюдно решили прекратить сотрудничество.

"Клуб благодарит Василия Васильевича за сделанную работу, полученные трофеи и желает успеха в дальнейшей тренерской работе", - гласит сообщение на официальном сайте "Миная".

Отметим, в качестве главного тренера закарпатцев Василий Кобин провел 55 матчей, выиграл с клубом Первую лигу и вывел их в 1/2 финала Кубка Украины, а также добыл историческую победу в матче УПЛ. Кто будет готовить команду к следующей игре пока не сообщается.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Минай" в своем последнем поединке не проиграл. Команда с 14 баллами в активе занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице национального первенства.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Артем Милевский, Футбол, УПЛ, Василий Кобин, ФК Минай.
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