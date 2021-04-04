Украинский футболист-мем повесил бутсы на гвоздь (видео)

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Обновлено 15:37 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

Играющий спортивный директор "Миная" 37-летний Михаил Кополовец завершил карьеру футболиста. Об этом сообщает телеканал "Футбол 1/2/3". Такое решение принял специалист после увольнения Василия Кобина с поста главного тренера команды.

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В текущем сезоне УПЛ Кополовец провел лишь один поединок, выйдя на замену на 19 минут. Кроме "Миная" Михаил успел поиграть за "Закарпатье", "Карпаты", "Говерлу", "Белшину", немецкий "Айнгайт" (Рудольштадт). 

Несмотря на довольно успешную карьеру футболиста, Кополовец в широкой общественности прославился благодаря своему интервью в 2012 году после очередной неудачной игры "Карпат". Позднее кадры с игроком стали мемом.

Отметим, "Минай" после 14-и туров занимает предпоследнее место в турнирной таблице УПЛ.

Ранее Милевский называл Кополовца "монстром".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Футбол, Михаил Кополовец, ФК Минай.
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