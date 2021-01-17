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Милевский рассказал о "монстре" в Минае (видео)

Милевский рассказал о "монстре" в Минае (видео)
Обновлено 14:41 Сегодня Телеграф Фото: кадр из видео

Скандальный украинский футболист Артем Милевский после первых тренировок в Минае удивился физической форме играющего спортивного директора клуба Михаила Кополовца, который проводит занятия вместе с основной командой. Артем даже назвал его "монстром". Кроме того, экс-игрок сборной Украины поведал о своем возвращении в УПЛ, а также рассказал о своих целях в 2021 году.

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"Пока мы только бегаем. Никаких схем, ничего, только бег. Про мячи и схемы речи не идет. Кополовец уже снами второй день бегает, просто какой-то монстр. Бежит со всеми в 36 лет. Он еще сыграет в УПЛ, если порешает с Василичем (Василий Кобин, главный тренер Миная, - прим. ред.)", - рассказал Милевский в комментарии для Youtube-канала "Профутбол Digital".

Ранее Милевский поведал, куда мог бы перейти помимо Миная.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 183

Все по теме:

Артем Милевский, УПЛ, Михаил Кополовец, ФК Минай.
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