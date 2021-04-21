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"Вы против команды, бл**ь": Бущан не подбирал слов, защищая Луческу (видео)

"Вы против команды, бл**ь": Бущан не подбирал слов, защищая Луческу (видео)
Обновлено 19:24 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

Во время матча 1/2 финала Кубка Украины "Агробизнес" - "Динамо" возле скамейки запасных "Бело-синих" вспыхнул конфликт. Ультрас киевского клуба целый матч выкрикивали в адрес главного тренера столичного клуба Мирчи Луческу различные кричалки, пока нервы румынского специалиста не выдержали. Заступиться за своего наставника решил вратарь Георгий Бущан, который остался в запасе в этой игре.

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Бущан посоветовал фанатам жить в ногу со временем. Кроме того, кипер объяснил, что такая "поддержка" лишь вредит "Динамо".

"Есть такая х**ня, бл**ь", что только дураки не меняют своего мнения. Вы не понимаете этого, нет? Вы против команды болеете. В первую очередь. Причем здесь то, что раньше было? Мы сегодня живем", - обратился Бущан к ультрас

"Мы не против команды, мы против него. За кого болеть? за Луческу?" - ответили вратарю фаны.

Видео перепалки Бущана с ультрас "Динамо" доступно в сети (внимание, на кадрах присутствует ненормативная лексика):

"Телеграф" напоминает, что матч "Агробизнес" - "Динамо" завершился разгромной победой гостей со счетом 0:3. С полным видеообзором встречи можно ознакомиться у нас на сайте. Под занавес поединка между Луческу и ультрас вспыхнул конфликт, который попал в трансляцию . А перед началом поединка организаторы допустили огромное столпотворение болельщиков, и это во время пандемии коронавируса.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 285

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Кубок Украины, Георгий Бущан, ФК Агробизнес.
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