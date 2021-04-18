"Олимпик" прервал свою ужасную серию (видео)

В воскресенье, 18 апреля, "Мариуполь" в рамках матча 22-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 принимал "Олимпик". Встреча, прошедшая в Харькове на ОСК "Металлист", завершилась ничьей со счетом 1:1. Примечательно, что дончане впервые набрали очки после серии из 8 поражений подряд.

Команды обменялись голами в первом тайме. Сначала полузащитник "Мариуполя" Андрей Кулаков в пустые ворота замкнул передачу партнера после показательной атаки своей команды, а в середине тайма Таддеус Нкенг реализовал пенальти. Отметим, на 54-й минуте поединка лишь действия защитника Алексея Быкова спасли "Мариуполь" от неминуемого гола.

Этот результат оставил "Мариуполь" на 9-м месте в турнирной таблице УПЛ, "Олимпик" (18 очков) - 11-й. в следующем туре приазовцы примут "Рух" (23.04.2021), а дончане сыграют на выезде против "Зари" (25.04.2021).

"Телеграф" напоминает, что в 22-м туре "Рух" не досчитался очков из-за ошибки рефери.