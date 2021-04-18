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"Олимпик" прервал свою ужасную серию (видео)

"Олимпик" прервал свою ужасную серию (видео)
Обновлено 19:26 Сегодня Телеграф Фото: УПЛ

В воскресенье, 18 апреля, "Мариуполь" в рамках матча 22-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 принимал "Олимпик". Встреча, прошедшая в Харькове на ОСК "Металлист", завершилась ничьей со счетом 1:1. Примечательно, что дончане впервые набрали очки после серии из 8 поражений подряд.

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Команды обменялись голами в первом тайме. Сначала полузащитник "Мариуполя" Андрей Кулаков в пустые ворота замкнул передачу партнера после показательной атаки своей команды, а в середине тайма Таддеус Нкенг реализовал пенальти. Отметим, на 54-й минуте поединка лишь действия защитника Алексея Быкова спасли "Мариуполь" от неминуемого гола.

Этот результат оставил "Мариуполь" на 9-м месте в турнирной таблице УПЛ, "Олимпик" (18 очков) - 11-й. в следующем туре приазовцы примут "Рух" (23.04.2021), а дончане сыграют на выезде против "Зари" (25.04.2021). 

"Телеграф" напоминает, что в 22-м туре "Рух" не досчитался очков из-за ошибки рефери.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Олимпик, Футбол, УПЛ, ФК Мариуполь.
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