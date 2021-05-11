Футболист "Динамо" попытался повторить знаменитый удар головой Зидана (видео)

В заключительном матче "Динамо" в чемпионате Украины 2020/21 против "Колоса" было много эмоций, хотя поединок не преследовал никаких турнирных целей для обеих команд.

В одном из эпизодов встречи вспылил защитник "Динамо" Денис Попов. На 87-й минуте поединка белорусский футболист "Колоса" Николай Золотов сфолил в атаке на Попове. Денис тут же принялся выяснять отношения с обидчиком и даже попытался ударить того головой, но промазал. К слову, рефери наградил обоих игроков желтыми карточками, хотя "динамовца" явно пожалели в этой ситуации.

Видео инцидента с Поповым в матче "Колос" - "Динамо":

Отметим, данный момент напомнил болельщикам легендарный удар Зидана в финале ЧМ-2006 против Италии.

"Телеграф" напоминает, что матч "Колос" - "Динамо" завершился разгромной победой киевского клуба.