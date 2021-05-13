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"Динамо" в свой день рождения выиграло Кубок Украины: видеообзор финала с "Зарей"

"Динамо" в свой день рождения выиграло Кубок Украины: видеообзор финала с "Зарей"
21:33 Сегодня Телеграф Фото: Instagram fc_dynamo_kyiv

В четверг, 13 мая, "Динамо" в рамках финала Кубка Украины-2021 встречалось с "Зарей". Игра, проходившая в Тернополе на Городском стадионе имени Романа Шухевича, завершилась со счетом 1:0 в пользу киевлян. Примечательно, что сегодня киевский клуб отпраздновал свой 94-й день рождения.

Поединок начался с плохих новостей для Мирчи Луческу, и Андрея Шевченко, который наблюдал за событиями игры с трибун. В дебюте встречи на ровном месте повредил руку Виталий Миколенко. Защитник киевлян покидал поле со слезами на глазах, понимая, что может пропустить Евро-2020. Первые 45 минут прошли при равной борьбе, а команды практически ничего не создали у ворот друг друга.

Во втором тайме киевляне взяли игру под свой контроль и создали уйму моментов у ворот луганчан, однако в рамке последних уверенно действовал кипер Никола Василь.

"Заря" дотерпела до овертаймов, однако уже на старте первой 15-минутки луганчане пропустили обидный гол. Жерсон Родригес ворвался в чужую штрафную и исполнил прострел, а набежавший Виктор Цыганков легко переправил мяч в ворота Василя. В концовке первого экстра-тайма Цыганков не реализовал пенальти, который заработал Буяльский.

"Динамо" 1:0 "Заря" 

Гол: Цыганков 98'

Эта победа позволила "Динамо" выиграть свой 13-й Кубок Украины в истории и сравняться по этому показателю с "Шахтером".

"Телеграф" напоминает, что в 1/2 финала КУ-2021 "Динамо" не заметило перволиговый "Агробизнес", а "Заря", в свою очередь, с большими проблемами переиграла "Александрию". На стадии 1/4 финала киевляне в серии пенальти обыграли "Колос", а луганчане в не без скандала прошли "Верес". "Заря" сыграла на одну игру больше в турнире. На стадии 1/8 финала подопечные Виктора Скрипника выбили "Десну".

Напомним, "Динамо" в сезоне 2020/21 выиграло чемпионат, а также Суперкубок Украины. Таким образом столичный клуб выиграл все внутренние трофеи в Украине. "Заря", в свою очередь, стала бронзовым призером УПЛ.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Заря, Футбол, Кубок Украины.
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