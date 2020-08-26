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Динамо - Шахтер: видео голов и обзор Суперкубка Украины (Видео)

Динамо - Шахтер: видео голов и обзор Суперкубка Украины (Видео)
09:32 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Мирча Луческу завоевал первый трофей для киевского Динамо.

Во вторник, 25 августа, в Киеве на Олимпийском состоялось украинское Класико в матче за Суперкубок страны. Динамо уже во главе с Мирчей Луческу играло  против донецкого Шахтера.

Несмотря на перевес во владении мячем и преимуществом по атакам киевское Динамо забило первым. На 20-й минуте Де Пена замкнул подачу головой и открыл счет. А на 31-й минуте Родригес совершил сольный проход и красиво перебросил Пятова.

Правда, Мораес на 37-й минуте отыграл один мяч.

Во втором тайме Соль оформил окончательный счет - киевское Динамо завоевало Суперкубок Украины.

Обзор матча

Шахтер — Динамо 1:3

Голы: Мораес, 37 — Де Пена, 20, Родригес, 31, Соль, 83

Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов (Фернандо, 87), Бондарь (Коноплянка, 70), Матвиенко — Маркос Антонио (Марлос, 46), Степаненко — Тете (Соломон, 61), Алан Патрик, Тайсон — Мораес.

Динамо: Бущан — Тымчик, Кендзера, Сирота, Караваев — Сидорчук — Родригес, Шапаренко, Буяльский (Леднев, 81), Де Пена (Андриевский, 74) — Супряга (Соль, 61).

Предупреждения: Шапаренко, Караваев.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Мирча Луческу, Футбол, УПЛ.

Автор:

Телеграф
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