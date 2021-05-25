Роберто Де Дзерби официально возглавил "Шахтер"

Во вторник, 25 мая, итальянский специалист Роберто Де Дзерби стал главным тренером "Шахтера". Об этом сообщает официальный сайт "Горняков".

Сообщается, что наставник подписал контракт с дончанами на два сезона. Специалиста представил президент донецкой команды Ринат Ахметов. Отмечается, что итальянец находится в Украине в рамках двухдневного визита, в ходе которого тренер ознакомится с инфраструктурой тренировочной базы "Шахтера", а также стадионом НСК "Олимпийский", где дончане проводят свои домашние игры.

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Де Дзерби стал 34-м тренером в истории донецкой команды. Ранее "Горняками" руководил португальский специалист Луиш Каштру.

Справка: Роберто Де Дзерби родился 6 июня 1979 года в Брешии. Карьеру футболиста он начинал в "Милане", однако в итальянском гранде закрепиться не сумел. В качестве тренера он успел поработать с "Дарфо Боарио" (2013–2014), "Фоджей" (2014–2016), "Палермо" (2016), "Беневенто" (2017–2018) и "Сассуоло" (2018–2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Де Дзерби засветился в Киеве.