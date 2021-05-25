Скачать
Вторник, 25.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Украинский боксер назвал секрет успеха Кличко (видео)
Украинский боксер назвал секрет успеха Кличко (видео)
У Путина отреагировали на снятие флага на чемпионате мира по хоккею
У Путина отреагировали на снятие флага на чемпионате мира по хоккею
Гаттузо нашел новый клуб в Серии А
Гаттузо нашел новый клуб в Серии А
"Минай", вылетевший в Первую лигу, может сохранить прописку в УПЛ
"Минай", вылетевший в Первую лигу, может сохранить прописку в УПЛ

Роберто Де Дзерби официально возглавил "Шахтер"

Роберто Де Дзерби официально возглавил "Шахтер"
18:15 Сегодня Телеграф Фото: ФК Шахтер

Во вторник, 25 мая, итальянский специалист Роберто Де Дзерби стал главным тренером "Шахтера". Об этом сообщает официальный сайт "Горняков".

"Шахтер" пересел на автобус 50-летней давности: как на это отреагировали игроки (видео)

Сообщается, что наставник подписал контракт с дончанами на два сезона. Специалиста представил президент донецкой команды Ринат Ахметов. Отмечается, что итальянец находится в Украине в рамках двухдневного визита, в ходе которого тренер ознакомится с инфраструктурой тренировочной базы "Шахтера", а также стадионом НСК "Олимпийский", где дончане проводят свои домашние игры.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

Де Дзерби стал 34-м тренером в истории донецкой команды. Ранее "Горняками" руководил португальский специалист Луиш Каштру.

Справка: Роберто Де Дзерби родился 6 июня 1979 года в Брешии. Карьеру футболиста он начинал в "Милане", однако в итальянском гранде закрепиться не сумел. В качестве тренера он успел поработать с "Дарфо Боарио" (2013–2014), "Фоджей" (2014–2016), "Палермо" (2016), "Беневенто" (2017–2018) и "Сассуоло" (2018–2021). 

Ранее "Телеграф" сообщал, что Де Дзерби засветился в Киеве.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 263

Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, Роберто Де Дзерби.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В России потребовали от "маленькой и нищей" Латвии извинений за снятие флага
02 Горячая российская биатлонистка метит в сборную Украины (фото)
03 "Вильярреал" - "Манчестер Юнайтед": где и когда смотреть финал Лиги Европы
04 Скандал с флагом Беларуси на ЧМ-2021 по хоккею набирает обороты
05 Пышногрудая боец ММА поучаствовала в сексуальной фотосессии, пока муж дрался в клетке (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь