Скачать
Среда, 26.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Украинский боксер назвал секрет успеха Кличко (видео)
Украинский боксер назвал секрет успеха Кличко (видео)
У Путина отреагировали на снятие флага на чемпионате мира по хоккею
У Путина отреагировали на снятие флага на чемпионате мира по хоккею
Гаттузо нашел новый клуб в Серии А
Гаттузо нашел новый клуб в Серии А
Роберто Де Дзерби официально возглавил "Шахтер"
Роберто Де Дзерби официально возглавил "Шахтер"

"Я рыдал все 9 лет в ожидании, когда вернусь в футбол": Ярославский о будущем "Металлиста", наследии Курченко и олигархах

"Я рыдал все 9 лет в ожидании, когда вернусь в футбол": Ярославский о будущем "Металлиста", наследии Курченко и олигархах
07:21 Сегодня Телеграф

Вечером 23 февраля 2021 года на официальных каналах бизнесмена Александра Ярославского в соцсетях появилось обращение к властям Харькова и области. В шести коротких абзацах открытого письма он напомнил, что знаменитый футбольный клуб "Металлист" через 4 года должен отметить свое 100-летие, но от проекта осталось одно название. Ярославский предложил властям объединить усилия и возродить славный клуб, не так давно считавшийся одним из флагманов украинского спорта №1.

С тех пор прошло три месяца, за которые мы узнали, что харьковский бизнесмен вознамерился 1 января 2023 года вновь стать владельцем "Металлиста", как это было с 2005 по 2012 год, до продажи его Сергею Курченко. Мы узнали, что Ярославский планирует вернуть команду в высший дивизион украинского футбола, бороться за еврокубки и даже конкурировать с "Шахтером" и "Динамо" за чемпионство. Наконец, бизнесмен признался, что частично уже вернулся в футбол, помогая развивать клуб под красноречивым названием "Металл", на базе которого вот-вот будет восстановлен бренд "Металлиста".

Ровно через три месяца после публикации того письма мы встретились с Александром Ярославским там, где оно было им подписано – в харьковском отеле Kharkiv Palace, чтобы в эксклюзивном интервью подвести промежуточный итог всего пережитого за этот короткий, но насыщенный период. 

"Футбол – настолько публичное занятие, что тут неискренность сразу видна"

– Александр Владиленович, в последнее время вы просто "разрываете" информационное пространство. О вас пишут не только спортивные СМИ, но и общенациональные. Как думаете, почему у украинского общества такой интерес?

– "Металлист", "Металлист", и только "Металлист"! Он был брендом не только харьковским, но и всеукраинским, европейским. И всё-таки так ворваться в футбольную жизнь, как ворвались мы с "Металлистом", начиная с 2005-го года… Я же взял его в Первой лиге! То есть, фактически, "Металлист" вернули обратно на тот же уровень, с которого я и начинал. Это второе возрождение "Металлиста" получается! 2005-й год – это Первая лига, а затем – выход в Премьер-лигу, 7 бронз и 1 серебро, а также более 50-ти игр в европейских турнирах. Поэтому понятно – всех интересует, что же это будет дальше. Будет такой же уровень или какой-то другой, или уровень выше… Само собой, все ждут европейского футбола в Харькове. Но и в остальных частях Украины этого ждут в том числе.

– Вы как раз упомянули о 2005-м годе. Помните, что тогда вас побудило прийти в футбол? Чем он так заинтересовал?

– Харьков. Меня и сейчас Харьков побудил. Понятная, ясная причина. Я харьковчанин. Мне и тогда было жалко смотреть… Да, я не понимал, что такое футбол, потому что никогда им не занимался. Мне понадобился год-два, чтобы понять. И сейчас я точно понимаю, что такое футбол, и что такое "Металлист" для Харькова и для Украины. Ведь вы же сами видите результат украинского футбола. Команда, завоевавшая чемпионский титул, даже не выходит напрямую в Лигу чемпионов (со следующего сезона чемпион Украины будет вынужден играть в раунде плей-офф Лиги чемпионов, - прим. ред.). То есть мы потеряли рейтинги. И "Металлист", в том числе, – причина этому. Посчитайте, сколько мы очков принесли за время игры "Металлиста" в еврокубках. Мы начали со 173-го места и закончили на 29-м. Мы входили в тридцатку лучших клубов Европы! Мой клуб – "Металлист" 2005-2013 годов.

– Получается вы уже почти 9 лет без этого всего. Как компенсировали отсутствие эмоций без большого футбола?

– Слезами. Я рыдал все 9 лет в ожидании, когда вернусь в футбол.

– Вы все эти годы твердо были уверены, что получится вернуться?

– Конечно, я железно знал, что рано или поздно вернусь. И я всем это говорил. Вы ж посмотрите все мои интервью на протяжении 9-ти лет. Я всегда говорил, что не буду заниматься "Челси", "Манчестер Юнайтед", клубом с любым названием… Ни условным "Кривбассом", ни кем-либо еще. Я могу заниматься только харьковским "Металлистом". Я никогда болельщиков не обманывал. Футбольные люди никогда не обманывают. Потому что футбол – это настолько публичное занятие, что тут неискренность сразу видна. Тут сразу видно, действительно ли ты переживаешь, или ты хочешь заработать пиар-дивиденды, политические дивиденды, ещё какие-то дивиденды. Тут вся фальш видна моментально, всё на футбольном поле.

Интервью с Александром Ярославским

– Вы говорили в одном интервью, что в договоре о продаже клуба Курченко было подписано, что вы 10 лет не можете заниматься футболом. Во-первых, переспрошу, это действительно так?

– Да, это так и есть.

– Но, тем не менее, вы сами не отрицаете, что юридически можно было бы обойти этот момент?

– А смысл какой? Уже остался год. С 1 января 2023-го года я могу заниматься футболом. Вопрос же в чём стоит: я не могу владеть клубом, финансировать. А заниматься могу. Вот я ж "Металлом" занимаюсь. То есть, даю советы, буду заниматься реконструкцией инфраструктуры… Но я клубом не владею и не финансирую. Я ребятам (имеет в виду футбольный клуб "Металл", - ред.) так сказал: "тратьте, я вам всё верну". Ребята финансируют, занимаются. Под моё слово и мои гарантии.

– ФК "Металл" был Вашей идеей?

– Это была совместная идея, с Евгением Красниковым. Нам нужно было вернуть футбол в Харьков.

"Пусть принимают закон об олигархах, я буду только аплодировать"

– Сколько было вложено в "Металлист" за 7,5 лет при вашем руководстве? И какова сумма сделки по продаже Курченко?

– Первое я могу сказать. Я неоднократно говорил об этом – 270 млн долларов было вложено в "Металлист" за 7,5 лет. По второму вопросу не могу ответить – был подписан договор о конфиденциальности.

– Сейчас футбол обходится дороже или дешевле?

– Дешевле.

– Почему?

– Потому что экономическая ситуация в мире изменилась. Та же ситуация с пандемией…

– Тот факт, что вы футбольный человек, занимаетесь футболом, когда-нибудь помогал вам в бизнесе? Может, увлечение помогало находить бизнес-партнеров?

– Нет, такого не было. И я на это не рассчитываю. Мне футбол не для этого. Футбол – для души, для сердца, для удовольствия. Это любовь моя. Любовь же всегда для удовольствия.

– Как вы уже заметили, уровень футбола в Украине катастрофически упал. Многие недоумевают, зачем вам вообще возвращаться в украинский футбол с той позиции, что здесь же теперь совсем нет конкуренции. Нет "Днепра", "Шахтер" уже не тот, "Динамо" не тратит миллионы на игроков калибра Ленса и Велозу. И правда, вам будет это интересно?

– Ну как, если я занялся опять футболом, то интересуюсь. Понимаете, мне не чемпионат интересен, мне интересен сам процесс: опять возродить из пепла клуб и опять играть в Лиге Европы или, может, Лиге чемпионов. Если будет неконкурентный чемпионат – то мне легче будет завоёвывать путёвку в Лигу чемпионов.

– Кажется, что "Металлист" 2013-го года нынешние "Шахтёр" и "Динамо" превосходил бы на голову. Представьте, что вам быстро удастся вернуть клуб и команду на тот же уровень. Хотели бы, чтобы "Металлист" стал гегемоном украинского футбола, как ПСЖ во Франции?

– Да нет, такого не будет. Во-первых, у "Шахтёра" ресурс денежный не ограничен. Ну, очень серьёзный. И "Динамо" тоже не подарочный магазин. Не-не, тут будет борьба. Есть "Заря"… Достаточно серьёзные клубы. Тут такого не будет. А потом же: все ж начнут усиливаться.

– В связи с приходом нового конкурента?

– Ну конечно! Это для всех стимул. Почему ж они и хотят, как бы, иметь соперника, который позволит повышать их уровень.

Интервью Александра Ярославского

– С Ахметовым и Суркисом обсуждали ваше возвращение? Что они говорили?

– Ну, вы же слушали все интервью, что Ахметов и Суркис там говорили, не буду сейчас повторять. Что говорить, мы были во Второй лиге, сейчас вышли в Первую. Пока ещё рано с такими грандами что-то обсуждать.

– Раз уж упомянули крупных бизнесменов  позвольте вот что спросить. В четверг состоялась пресс-конференция Зеленского, во время которой он много внимания уделил законопроекту об олигархах. Его вот-вот должны обнародовать. Как вы относитесь к курсу на деолигархизацию?

– Мне это не интересно, я не олигарх. Поэтому этот закон не обо мне. Я вам скажу почему. У меня нет признаков олигарха, нет средств массовой информации. У меня нет депутатов, я не интересуюсь парламентом вообще, у меня нет групп в парламенте. Я не влияю на принятие политических решений. Никак. У меня нет ни одного инструмента. Кто-то говорит о деньгах… Ну, бизнесменов ведь еще никто не отменял. У меня есть деньги, да. А как я могу жить, содержать, строить? Как, допустим, хирург может оперировать без скальпеля, зажима и прочего? Деньги для меня – инструмент. Причем не инструмент влияния, ведь я не трачу их на "карманных депутатов" и собственные СМИ. Мне все равно, пусть принимают закон об олигархах, я буду только аплодировать.

– Значит, вы сторонник деолигархизации?

– Вы же понимаете, как получается – я не в равных конкурентных условиях с теми, у кого есть СМИ. К кому просятся президенты, премьер-министры, депутаты, министры. Мол, "покажи меня по телевизору" или "покажи мою жену по телевизору". Мы же знаем, чьих жен показывают по ТВ. Так пусть примут. А если он показывает жену президента по телевизору – как я могу с ним в бизнесе конкурировать? У него уже конкурентное преимущество. Ему звонят президенты и просят: "проголосуй такой закон, проголосуй сякой закон". А может этот закон против меня? Повышение для меня, налога для моего бизнеса? А у меня нет депутатов, мне президент не звонит по поводу того, что "твоя группа должна завтра проголосовать по поводу того-то или против этого". У меня нет этой "телефонной будки". Как я могу конкурировать с ними? Пусть лучше у них поотбирают всё. Я как слышу рейтинги их телеканалов, мне страшно становится. Я против него и его рейтингов просто пыль какая-то.

– Значит, в Украине можно быть успешным крупным бизнесменом, не имея карманных депутатов?

– Я не успешный, я такой… средний.

– Тогда вопрос вдогонку – при Зеленском стало лучше?

– Я вам скажу так: мне всегда хорошо в Украине. Я ж не при Зеленском или при Януковиче живу, я живу в Украине. Я буду рад, если весь народ скажет, что при Зеленском классно. Вот это для меня будет хорошо. Как я могу сказать? Понимаете, если я скажу "хорошо" – я буду выглядеть каким-то подлизой. А сказать "плохо" я не могу, потому что мне действительно классно в Украине. Если честно отвечать на ваш вопрос.

– Сейчас, кстати, у вас телевизору включен телеканал "Футбол" из орбиты Рината Ахметова. Хотелось бы, чтобы у "Металлиста" был такой же дружественный канал, как у "Шахтера"?

– Вы хотите, чтобы я стал олигархом? (смеется) Лучше я буду телеканалы олигархов смотреть…

"Буду восстанавливать за свои деньги не принадлежащую мне инфраструктуру. Нам некогда ждать"

– А вы, кстати, большую часть времени проводите в Украине сейчас?

– Сейчас да. Как только "Металлист" замаячил, я с ужасом думаю, что мне надо в Лондон лететь.

– Поговорим о харьковских делах: в городе разворачивается дискуссия вокруг того, что на стадион, на базу, на инфраструктуру нужно выделять средства. В соцсетях интересуются: зачем городу тратить бюджетные средства на спортивную инфраструктуру при большом количестве более "бытовых проблем". Как вы смотрите на такую позицию?

– А как вы посмотрите, если УЕФА не допустит стадион "Металлист" к проведению еврокубковых матчей? И как посмотрят в соцсетях? Они ж хотят и в еврокубках играть, и чтоб на стадион не выделять. Но так не бывает!

– Представим ситуацию: к вам подходит обычный харьковчанин и говорит: "вот я налогоплательщик и не хочу, чтобы мои деньги выделялись на стадион". Чтобы вы ему ответили бы?

– Во-первых, я не решаю вопрос денег налогоплательщиков. Я ж не распорядитель бюджета города или области. Поэтому ко мне такой болельщик не подойдёт. То есть, это вопрос не ко мне.

– На каких договоренностях будет осуществляться взаимодействие клуба со стадионом, базой и академией? Собирается ли "Металлист" в будущем выкупить у города всю эту инфраструктуру?

– Об этом рано говорить. Сейчас важно провести все юридические моменты, чтобы это все структурировать, потому что всё находится в разобранном состоянии. Там до конца не прописана никакая структура собственности. Несмотря на то, что столько времени прошло – часть инфраструктуры в подвешенном состоянии, вообще нигде не отражена. А там посмотрим. Когда она перейдет, я надеюсь, город ее структурирует и будем смотреть. Но инфраструктуру нужно восстановить. У города и области денег нет. Пока я буду восстанавливать за свои деньги не принадлежащую мне инфраструктуру. Нам некогда ждать.

Интервью с бизнесменом Александром Ярославским

– Эти деньги безвозвратные?

– Я не знаю. Пока нужно приводить все в порядок, потому что мы рискуем оказаться в ситуации, при которой УЕФА не допустит стадион "Металлист" к проведению еврокубковых матчей. Если он будет в том состоянии, в котором он есть сегодня. Это самое важное, что следует отметить. Это не просто восстановление ради красоты или чего-то, это восстановление ради того, чтобы стадион был аттестован для проведения еврокубковых матчей. Ведь вы знаете, почему стадион "Днепр" не был допущен к проведению Евро-2012? Потому что, когда его построили, колонны вошли в тело стадиона. И все сиденья, которые были за колоннами, УЕФА не учла. Запретила считать. Это такая деталь. И сразу 4 тысячи мест вылетели из 30-тысячного стадиона. То есть УЕФА – это беспощадная организация, которая не допустит никаких просчетов. Потому что это большое скопление людей и это очень опасная штука, ответственно опасная.

– Возле Восточной трибуны "Металлиста" растет новостройка. Она может создать проблемы? Например, с количеством автомобильных парковок…

– Парковок там достаточно. Есть огромная парковка за Южной трибуной. Около завода Фрунзе есть большая парковка. Я не думаю, что эти дома как-то на что-то повлияют. Даже не думаю, а точно знаю. А будущие жители этого дома – наши потенциальные болельщики, которые смогут выходить из дома и сразу попадать на стадион. Не надо на метро ездить (смеется)

– Стадион "Металлист" уже староват, не находите?

– Нет, он не старый, он же реконструирован в 2011-м, сдан в 2009-м году, на моё 50-летие. Это новейший стадион. Понятно, что он не с нуля построен, но он реконструирован, причем он завоевал даже какую-то архитектурную премию. (проект стадиона получил премию "За создание выдающихся жилищно-гражданских и промышленных архитектурных комплексов, зданий и сооружений, работы в области градостроительства, ландшафтной архитектуры, обустройства городов и пр.", - прим.ред.) Он не старый, он совершенно новый. Просто его использовали так, что привели в фактическую негодность, но его можно вернуть в прежнее состояние. Понятно, что если вы купите новый "Мерседес" и начнёте ездить без масла в двигателе и в коробке, то угробите его за два дня. Вот также произошло и со стадионом, базой… База ж вообще новая была построена. Академия – новая. Но и её угробили…. Это все то, на что было потрачено 5-7 лет. В течение всей подготовки к Евро-2012 каждый день мой маршрут был: аэропорт, затем поселок Высокий, затем отель, в котором мы сейчас сидим и потом – стадион. И такой круг я делал 2-3 раза в день. А ночью занимался с Красниковым покупкой футболистов. Сна просто не было. И плюс же не забывайте – 2008-й год, вся промышленность, которая была у меня, остановилась, доходов не было.

"Будем приглашать футболистов оттуда, где они самые лучшие в мире"

– 29 мая у нас большое событие. Я так понимаю, вы возвращаетесь на "Металлист"?

– Даже не так. Мы возвращаем "Металлист". Я возвращаю.

– Расскажите нам, чего ждать.

– Приходите. Рассказать это невозможно, это сложно. Всё сейчас готовится к возврату "Металлиста". А для того, чтобы получить удовольствие… Ну как я вам расскажу, какое оливье классное? Его надо попробовать, чтобы понять, что оно действительно вкусное.

– По пути к вам встретил Мирона Богдановича и такой вопрос у меня назрел. У Кучера все классно получается, вроде как?

– Ну чего вроде как?

– Ну, выиграть Вторую лигу – еще не подтверждение большого тренерского мастерства…

– Послушайте, любое соревнование выиграть непросто. У него же тоже нет Сосы, Шавьера, Тайсона… Теми футболистами, которые у него были в распоряжении – наверное, непросто выиграть. Когда вы мне дадите Роналду и Месси в состав, так мне и тренер не нужен будет, я сам готов тренировать.

– Есть вероятность, что Маркевич в Металлисте будет работать? Пусть не тренером, а функционером?

– Это некорректно говорить, во-первых, по отношению к Мирону Богдановичу. Ведь что такое консультант для него? И второй вопрос к существующему тренеру – Александру Кучеру. Поэтому я не хочу обсуждать эту тему, это некорректно по отношению к ним обоим.

Маркевич прокомментировал вероятность своего возвращения в "Металлист"

– Правильно ли я понимаю, что долги, которые сформировались при Курченко, вас по-прежнему не интересуют и они не повлияют на будущее "Металлиста"?

– Никак не повлияют. Есть юридические тонкости. Во-первых, срок давности. Мне юристы говорили, что на наш возвращенный "Металлист" это никак не повлияет.

– После побега Курченко из Украины, со стадиона исчез Spidercam (телевизионная камера с подвесом на кабеле, которая перемещается над футбольным полем как по вертикали, так и по горизонтали, - ред.), приобретенный в свое время за 300 тысяч евро. Вам известна его судьба, будет ли новый?

– А он есть. Он на стадионе "Металлист". Говорят, валяется где-то в подвале. Так что он вернется на свое законное место.

– Эмблема "Металлиста" уже ваша?

– Да, она уже наша.

– 29 мая она будет на футболках ФК "Металл"?

– Нет, она не может быть на футболках ФК "Металл", потому что это эмблема "Металлиста". А ФК "Металл" заканчивает Вторую лигу под названием "Металл". "Металлист" уже будет в Первой лиге. Сейчас в этом просто нет смысла.

– Как планируется омолодить фанатскую базу "Металлиста"? Будут ли задействованы технологии для продвижения традиций, культуры клуба, как это делают, например, в Германии?

– Я не знаю, как. Я вам скажу, как это сделать. Классно играть, выигрывать и оно всё омолодится, усилится и увеличится, поверьте.

Интервью с экс-президентом Металлиста Ярославским

– Будут ли стоять перед "Металлистом" конкретные турнирные задачи?

– Я уже поставил задачу, говорил об этом и повторюсь: у нас задача по итогам сезона 2021/22 – выход в УПЛ, а по итогам сезона 2022/23 – закончить на месте, дающем право играть в еврокубках.

– Как насчет чемпионства?

– Задача чемпионства в Украине стоит, но на втором плане после Лиги Европы. То есть я не думаю, что нам сразу удастся в первый или во второй сезон взять чемпионат. Для этого должно нечто произойти из ряда вон.

– Когда будет презентация формы, эмблемы и прочего?

– Смотрите, 29-го мы объявим о возврате "Металлиста", нашего, настоящего. Это будет объявлено прямо на стадионе. Будет еще несколько вещей объявлено, серьезных. Я бы не хотел о них говорить, чтоб тот, кто хочет их узнать – о команде, о перспективах, о деталях – пришли на матч. Я обязательно перед матчем выступлю и расскажу о планах более детально. Озвучу именно те изюминки, которые болельщики хотят услышать. О трансферах я пока не буду говорить, хотя они уже сделаны.

– Кто-то помимо Александра Рыбки?

– Рыбка да, но есть, скажем так, повеселее трансферы.

– Украинцы или легионеры?

– Я не скажу. Пока это тайна, а 29-го вы все узнаете. Поверьте, будут обалденные секреты. А то сейчас я вам все расскажу, а все останутся смотреть матч по телевизору.

– А в целом, вы хотели бы, чтобы возрожденный "Металлист" вновь был бразильско-аргентинским, или же ставка будет на украинцев?

– Я бы хотел, чтобы счет на табло постоянно был в пользу "Металлиста", а какой будет команда… Я вам так скажу: конечно, Аргентина и Бразилия – это футбольные страны. Если бы у нас была баскетбольная команда, то, наверное, мы бы приглашали игроков из США. А так как у нас футбольная команда – будем приглашать оттуда, где они самые лучшие в мире.

Металлист возвращается? Ярославский анонсировал "бомбу" (видео)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Максим Иванов
Автор: Максим Иванов Заместитель главного редактора
Просмотры: 597

Все по теме:

Харьков, Александр Ярославский, Футбол, УПЛ, Интервью, Металлист.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Я рыдал все 9 лет в ожидании, когда вернусь в футбол": Ярославский о будущем "Металлиста", наследии Курченко и олигархах
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь