"Я рыдал все 9 лет в ожидании, когда вернусь в футбол": Ярославский о будущем "Металлиста", наследии Курченко и олигархах

Вечером 23 февраля 2021 года на официальных каналах бизнесмена Александра Ярославского в соцсетях появилось обращение к властям Харькова и области. В шести коротких абзацах открытого письма он напомнил, что знаменитый футбольный клуб "Металлист" через 4 года должен отметить свое 100-летие, но от проекта осталось одно название. Ярославский предложил властям объединить усилия и возродить славный клуб, не так давно считавшийся одним из флагманов украинского спорта №1.

С тех пор прошло три месяца, за которые мы узнали, что харьковский бизнесмен вознамерился 1 января 2023 года вновь стать владельцем "Металлиста", как это было с 2005 по 2012 год, до продажи его Сергею Курченко. Мы узнали, что Ярославский планирует вернуть команду в высший дивизион украинского футбола, бороться за еврокубки и даже конкурировать с "Шахтером" и "Динамо" за чемпионство. Наконец, бизнесмен признался, что частично уже вернулся в футбол, помогая развивать клуб под красноречивым названием "Металл", на базе которого вот-вот будет восстановлен бренд "Металлиста".

Ровно через три месяца после публикации того письма мы встретились с Александром Ярославским там, где оно было им подписано – в харьковском отеле Kharkiv Palace, чтобы в эксклюзивном интервью подвести промежуточный итог всего пережитого за этот короткий, но насыщенный период.

"Футбол – настолько публичное занятие, что тут неискренность сразу видна"

– Александр Владиленович, в последнее время вы просто "разрываете" информационное пространство. О вас пишут не только спортивные СМИ, но и общенациональные. Как думаете, почему у украинского общества такой интерес?

– "Металлист", "Металлист", и только "Металлист"! Он был брендом не только харьковским, но и всеукраинским, европейским. И всё-таки так ворваться в футбольную жизнь, как ворвались мы с "Металлистом", начиная с 2005-го года… Я же взял его в Первой лиге! То есть, фактически, "Металлист" вернули обратно на тот же уровень, с которого я и начинал. Это второе возрождение "Металлиста" получается! 2005-й год – это Первая лига, а затем – выход в Премьер-лигу, 7 бронз и 1 серебро, а также более 50-ти игр в европейских турнирах. Поэтому понятно – всех интересует, что же это будет дальше. Будет такой же уровень или какой-то другой, или уровень выше… Само собой, все ждут европейского футбола в Харькове. Но и в остальных частях Украины этого ждут в том числе.

– Вы как раз упомянули о 2005-м годе. Помните, что тогда вас побудило прийти в футбол? Чем он так заинтересовал?

– Харьков. Меня и сейчас Харьков побудил. Понятная, ясная причина. Я харьковчанин. Мне и тогда было жалко смотреть… Да, я не понимал, что такое футбол, потому что никогда им не занимался. Мне понадобился год-два, чтобы понять. И сейчас я точно понимаю, что такое футбол, и что такое "Металлист" для Харькова и для Украины. Ведь вы же сами видите результат украинского футбола. Команда, завоевавшая чемпионский титул, даже не выходит напрямую в Лигу чемпионов (со следующего сезона чемпион Украины будет вынужден играть в раунде плей-офф Лиги чемпионов, - прим. ред.). То есть мы потеряли рейтинги. И "Металлист", в том числе, – причина этому. Посчитайте, сколько мы очков принесли за время игры "Металлиста" в еврокубках. Мы начали со 173-го места и закончили на 29-м. Мы входили в тридцатку лучших клубов Европы! Мой клуб – "Металлист" 2005-2013 годов.

– Получается вы уже почти 9 лет без этого всего. Как компенсировали отсутствие эмоций без большого футбола?

– Слезами. Я рыдал все 9 лет в ожидании, когда вернусь в футбол.

– Вы все эти годы твердо были уверены, что получится вернуться?

– Конечно, я железно знал, что рано или поздно вернусь. И я всем это говорил. Вы ж посмотрите все мои интервью на протяжении 9-ти лет. Я всегда говорил, что не буду заниматься "Челси", "Манчестер Юнайтед", клубом с любым названием… Ни условным "Кривбассом", ни кем-либо еще. Я могу заниматься только харьковским "Металлистом". Я никогда болельщиков не обманывал. Футбольные люди никогда не обманывают. Потому что футбол – это настолько публичное занятие, что тут неискренность сразу видна. Тут сразу видно, действительно ли ты переживаешь, или ты хочешь заработать пиар-дивиденды, политические дивиденды, ещё какие-то дивиденды. Тут вся фальш видна моментально, всё на футбольном поле.

– Вы говорили в одном интервью, что в договоре о продаже клуба Курченко было подписано, что вы 10 лет не можете заниматься футболом. Во-первых, переспрошу, это действительно так?

– Да, это так и есть.

– Но, тем не менее, вы сами не отрицаете, что юридически можно было бы обойти этот момент?

– А смысл какой? Уже остался год. С 1 января 2023-го года я могу заниматься футболом. Вопрос же в чём стоит: я не могу владеть клубом, финансировать. А заниматься могу. Вот я ж "Металлом" занимаюсь. То есть, даю советы, буду заниматься реконструкцией инфраструктуры… Но я клубом не владею и не финансирую. Я ребятам (имеет в виду футбольный клуб "Металл", - ред.) так сказал: "тратьте, я вам всё верну". Ребята финансируют, занимаются. Под моё слово и мои гарантии.

– ФК "Металл" был Вашей идеей?

– Это была совместная идея, с Евгением Красниковым. Нам нужно было вернуть футбол в Харьков.

"Пусть принимают закон об олигархах, я буду только аплодировать"

– Сколько было вложено в "Металлист" за 7,5 лет при вашем руководстве? И какова сумма сделки по продаже Курченко?

– Первое я могу сказать. Я неоднократно говорил об этом – 270 млн долларов было вложено в "Металлист" за 7,5 лет. По второму вопросу не могу ответить – был подписан договор о конфиденциальности.

– Сейчас футбол обходится дороже или дешевле?

– Дешевле.

– Почему?

– Потому что экономическая ситуация в мире изменилась. Та же ситуация с пандемией…

– Тот факт, что вы футбольный человек, занимаетесь футболом, когда-нибудь помогал вам в бизнесе? Может, увлечение помогало находить бизнес-партнеров?

– Нет, такого не было. И я на это не рассчитываю. Мне футбол не для этого. Футбол – для души, для сердца, для удовольствия. Это любовь моя. Любовь же всегда для удовольствия.

– Как вы уже заметили, уровень футбола в Украине катастрофически упал. Многие недоумевают, зачем вам вообще возвращаться в украинский футбол с той позиции, что здесь же теперь совсем нет конкуренции. Нет "Днепра", "Шахтер" уже не тот, "Динамо" не тратит миллионы на игроков калибра Ленса и Велозу. И правда, вам будет это интересно?

– Ну как, если я занялся опять футболом, то интересуюсь. Понимаете, мне не чемпионат интересен, мне интересен сам процесс: опять возродить из пепла клуб и опять играть в Лиге Европы или, может, Лиге чемпионов. Если будет неконкурентный чемпионат – то мне легче будет завоёвывать путёвку в Лигу чемпионов.

– Кажется, что "Металлист" 2013-го года нынешние "Шахтёр" и "Динамо" превосходил бы на голову. Представьте, что вам быстро удастся вернуть клуб и команду на тот же уровень. Хотели бы, чтобы "Металлист" стал гегемоном украинского футбола, как ПСЖ во Франции?

– Да нет, такого не будет. Во-первых, у "Шахтёра" ресурс денежный не ограничен. Ну, очень серьёзный. И "Динамо" тоже не подарочный магазин. Не-не, тут будет борьба. Есть "Заря"… Достаточно серьёзные клубы. Тут такого не будет. А потом же: все ж начнут усиливаться.

– В связи с приходом нового конкурента?

– Ну конечно! Это для всех стимул. Почему ж они и хотят, как бы, иметь соперника, который позволит повышать их уровень.

– С Ахметовым и Суркисом обсуждали ваше возвращение? Что они говорили?

– Ну, вы же слушали все интервью, что Ахметов и Суркис там говорили, не буду сейчас повторять. Что говорить, мы были во Второй лиге, сейчас вышли в Первую. Пока ещё рано с такими грандами что-то обсуждать.

– Раз уж упомянули крупных бизнесменов – позвольте вот что спросить. В четверг состоялась пресс-конференция Зеленского, во время которой он много внимания уделил законопроекту об олигархах. Его вот-вот должны обнародовать. Как вы относитесь к курсу на деолигархизацию?

– Мне это не интересно, я не олигарх. Поэтому этот закон не обо мне. Я вам скажу почему. У меня нет признаков олигарха, нет средств массовой информации. У меня нет депутатов, я не интересуюсь парламентом вообще, у меня нет групп в парламенте. Я не влияю на принятие политических решений. Никак. У меня нет ни одного инструмента. Кто-то говорит о деньгах… Ну, бизнесменов ведь еще никто не отменял. У меня есть деньги, да. А как я могу жить, содержать, строить? Как, допустим, хирург может оперировать без скальпеля, зажима и прочего? Деньги для меня – инструмент. Причем не инструмент влияния, ведь я не трачу их на "карманных депутатов" и собственные СМИ. Мне все равно, пусть принимают закон об олигархах, я буду только аплодировать.

– Значит, вы сторонник деолигархизации?

– Вы же понимаете, как получается – я не в равных конкурентных условиях с теми, у кого есть СМИ. К кому просятся президенты, премьер-министры, депутаты, министры. Мол, "покажи меня по телевизору" или "покажи мою жену по телевизору". Мы же знаем, чьих жен показывают по ТВ. Так пусть примут. А если он показывает жену президента по телевизору – как я могу с ним в бизнесе конкурировать? У него уже конкурентное преимущество. Ему звонят президенты и просят: "проголосуй такой закон, проголосуй сякой закон". А может этот закон против меня? Повышение для меня, налога для моего бизнеса? А у меня нет депутатов, мне президент не звонит по поводу того, что "твоя группа должна завтра проголосовать по поводу того-то или против этого". У меня нет этой "телефонной будки". Как я могу конкурировать с ними? Пусть лучше у них поотбирают всё. Я как слышу рейтинги их телеканалов, мне страшно становится. Я против него и его рейтингов просто пыль какая-то.

– Значит, в Украине можно быть успешным крупным бизнесменом, не имея карманных депутатов?

– Я не успешный, я такой… средний.

– Тогда вопрос вдогонку – при Зеленском стало лучше?

– Я вам скажу так: мне всегда хорошо в Украине. Я ж не при Зеленском или при Януковиче живу, я живу в Украине. Я буду рад, если весь народ скажет, что при Зеленском классно. Вот это для меня будет хорошо. Как я могу сказать? Понимаете, если я скажу "хорошо" – я буду выглядеть каким-то подлизой. А сказать "плохо" я не могу, потому что мне действительно классно в Украине. Если честно отвечать на ваш вопрос.

– Сейчас, кстати, у вас телевизору включен телеканал "Футбол" из орбиты Рината Ахметова. Хотелось бы, чтобы у "Металлиста" был такой же дружественный канал, как у "Шахтера"?

– Вы хотите, чтобы я стал олигархом? (смеется) Лучше я буду телеканалы олигархов смотреть…

"Буду восстанавливать за свои деньги не принадлежащую мне инфраструктуру. Нам некогда ждать"

– А вы, кстати, большую часть времени проводите в Украине сейчас?

– Сейчас да. Как только "Металлист" замаячил, я с ужасом думаю, что мне надо в Лондон лететь.

– Поговорим о харьковских делах: в городе разворачивается дискуссия вокруг того, что на стадион, на базу, на инфраструктуру нужно выделять средства. В соцсетях интересуются: зачем городу тратить бюджетные средства на спортивную инфраструктуру при большом количестве более "бытовых проблем". Как вы смотрите на такую позицию?

– А как вы посмотрите, если УЕФА не допустит стадион "Металлист" к проведению еврокубковых матчей? И как посмотрят в соцсетях? Они ж хотят и в еврокубках играть, и чтоб на стадион не выделять. Но так не бывает!

– Представим ситуацию: к вам подходит обычный харьковчанин и говорит: "вот я налогоплательщик и не хочу, чтобы мои деньги выделялись на стадион". Чтобы вы ему ответили бы?

– Во-первых, я не решаю вопрос денег налогоплательщиков. Я ж не распорядитель бюджета города или области. Поэтому ко мне такой болельщик не подойдёт. То есть, это вопрос не ко мне.

– На каких договоренностях будет осуществляться взаимодействие клуба со стадионом, базой и академией? Собирается ли "Металлист" в будущем выкупить у города всю эту инфраструктуру?

– Об этом рано говорить. Сейчас важно провести все юридические моменты, чтобы это все структурировать, потому что всё находится в разобранном состоянии. Там до конца не прописана никакая структура собственности. Несмотря на то, что столько времени прошло – часть инфраструктуры в подвешенном состоянии, вообще нигде не отражена. А там посмотрим. Когда она перейдет, я надеюсь, город ее структурирует и будем смотреть. Но инфраструктуру нужно восстановить. У города и области денег нет. Пока я буду восстанавливать за свои деньги не принадлежащую мне инфраструктуру. Нам некогда ждать.

– Эти деньги безвозвратные?

– Я не знаю. Пока нужно приводить все в порядок, потому что мы рискуем оказаться в ситуации, при которой УЕФА не допустит стадион "Металлист" к проведению еврокубковых матчей. Если он будет в том состоянии, в котором он есть сегодня. Это самое важное, что следует отметить. Это не просто восстановление ради красоты или чего-то, это восстановление ради того, чтобы стадион был аттестован для проведения еврокубковых матчей. Ведь вы знаете, почему стадион "Днепр" не был допущен к проведению Евро-2012? Потому что, когда его построили, колонны вошли в тело стадиона. И все сиденья, которые были за колоннами, УЕФА не учла. Запретила считать. Это такая деталь. И сразу 4 тысячи мест вылетели из 30-тысячного стадиона. То есть УЕФА – это беспощадная организация, которая не допустит никаких просчетов. Потому что это большое скопление людей и это очень опасная штука, ответственно опасная.

– Возле Восточной трибуны "Металлиста" растет новостройка. Она может создать проблемы? Например, с количеством автомобильных парковок…

– Парковок там достаточно. Есть огромная парковка за Южной трибуной. Около завода Фрунзе есть большая парковка. Я не думаю, что эти дома как-то на что-то повлияют. Даже не думаю, а точно знаю. А будущие жители этого дома – наши потенциальные болельщики, которые смогут выходить из дома и сразу попадать на стадион. Не надо на метро ездить (смеется)

– Стадион "Металлист" уже староват, не находите?

– Нет, он не старый, он же реконструирован в 2011-м, сдан в 2009-м году, на моё 50-летие. Это новейший стадион. Понятно, что он не с нуля построен, но он реконструирован, причем он завоевал даже какую-то архитектурную премию. (проект стадиона получил премию "За создание выдающихся жилищно-гражданских и промышленных архитектурных комплексов, зданий и сооружений, работы в области градостроительства, ландшафтной архитектуры, обустройства городов и пр.", - прим.ред.) Он не старый, он совершенно новый. Просто его использовали так, что привели в фактическую негодность, но его можно вернуть в прежнее состояние. Понятно, что если вы купите новый "Мерседес" и начнёте ездить без масла в двигателе и в коробке, то угробите его за два дня. Вот также произошло и со стадионом, базой… База ж вообще новая была построена. Академия – новая. Но и её угробили…. Это все то, на что было потрачено 5-7 лет. В течение всей подготовки к Евро-2012 каждый день мой маршрут был: аэропорт, затем поселок Высокий, затем отель, в котором мы сейчас сидим и потом – стадион. И такой круг я делал 2-3 раза в день. А ночью занимался с Красниковым покупкой футболистов. Сна просто не было. И плюс же не забывайте – 2008-й год, вся промышленность, которая была у меня, остановилась, доходов не было.

"Будем приглашать футболистов оттуда, где они самые лучшие в мире"

– 29 мая у нас большое событие. Я так понимаю, вы возвращаетесь на "Металлист"?

– Даже не так. Мы возвращаем "Металлист". Я возвращаю.

– Расскажите нам, чего ждать.

– Приходите. Рассказать это невозможно, это сложно. Всё сейчас готовится к возврату "Металлиста". А для того, чтобы получить удовольствие… Ну как я вам расскажу, какое оливье классное? Его надо попробовать, чтобы понять, что оно действительно вкусное.

– По пути к вам встретил Мирона Богдановича и такой вопрос у меня назрел. У Кучера все классно получается, вроде как?

– Ну чего вроде как?

– Ну, выиграть Вторую лигу – еще не подтверждение большого тренерского мастерства…

– Послушайте, любое соревнование выиграть непросто. У него же тоже нет Сосы, Шавьера, Тайсона… Теми футболистами, которые у него были в распоряжении – наверное, непросто выиграть. Когда вы мне дадите Роналду и Месси в состав, так мне и тренер не нужен будет, я сам готов тренировать.

– Есть вероятность, что Маркевич в Металлисте будет работать? Пусть не тренером, а функционером?

– Это некорректно говорить, во-первых, по отношению к Мирону Богдановичу. Ведь что такое консультант для него? И второй вопрос к существующему тренеру – Александру Кучеру. Поэтому я не хочу обсуждать эту тему, это некорректно по отношению к ним обоим.

– Правильно ли я понимаю, что долги, которые сформировались при Курченко, вас по-прежнему не интересуют и они не повлияют на будущее "Металлиста"?

– Никак не повлияют. Есть юридические тонкости. Во-первых, срок давности. Мне юристы говорили, что на наш возвращенный "Металлист" это никак не повлияет.

– После побега Курченко из Украины, со стадиона исчез Spidercam (телевизионная камера с подвесом на кабеле, которая перемещается над футбольным полем как по вертикали, так и по горизонтали, - ред.), приобретенный в свое время за 300 тысяч евро. Вам известна его судьба, будет ли новый?

– А он есть. Он на стадионе "Металлист". Говорят, валяется где-то в подвале. Так что он вернется на свое законное место.

– Эмблема "Металлиста" уже ваша?

– Да, она уже наша.

– 29 мая она будет на футболках ФК "Металл"?

– Нет, она не может быть на футболках ФК "Металл", потому что это эмблема "Металлиста". А ФК "Металл" заканчивает Вторую лигу под названием "Металл". "Металлист" уже будет в Первой лиге. Сейчас в этом просто нет смысла.

– Как планируется омолодить фанатскую базу "Металлиста"? Будут ли задействованы технологии для продвижения традиций, культуры клуба, как это делают, например, в Германии?

– Я не знаю, как. Я вам скажу, как это сделать. Классно играть, выигрывать и оно всё омолодится, усилится и увеличится, поверьте.

– Будут ли стоять перед "Металлистом" конкретные турнирные задачи?

– Я уже поставил задачу, говорил об этом и повторюсь: у нас задача по итогам сезона 2021/22 – выход в УПЛ, а по итогам сезона 2022/23 – закончить на месте, дающем право играть в еврокубках.

– Как насчет чемпионства?

– Задача чемпионства в Украине стоит, но на втором плане после Лиги Европы. То есть я не думаю, что нам сразу удастся в первый или во второй сезон взять чемпионат. Для этого должно нечто произойти из ряда вон.

– Когда будет презентация формы, эмблемы и прочего?

– Смотрите, 29-го мы объявим о возврате "Металлиста", нашего, настоящего. Это будет объявлено прямо на стадионе. Будет еще несколько вещей объявлено, серьезных. Я бы не хотел о них говорить, чтоб тот, кто хочет их узнать – о команде, о перспективах, о деталях – пришли на матч. Я обязательно перед матчем выступлю и расскажу о планах более детально. Озвучу именно те изюминки, которые болельщики хотят услышать. О трансферах я пока не буду говорить, хотя они уже сделаны.

– Кто-то помимо Александра Рыбки?

– Рыбка да, но есть, скажем так, повеселее трансферы.

– Украинцы или легионеры?

– Я не скажу. Пока это тайна, а 29-го вы все узнаете. Поверьте, будут обалденные секреты. А то сейчас я вам все расскажу, а все останутся смотреть матч по телевизору.

– А в целом, вы хотели бы, чтобы возрожденный "Металлист" вновь был бразильско-аргентинским, или же ставка будет на украинцев?

– Я бы хотел, чтобы счет на табло постоянно был в пользу "Металлиста", а какой будет команда… Я вам так скажу: конечно, Аргентина и Бразилия – это футбольные страны. Если бы у нас была баскетбольная команда, то, наверное, мы бы приглашали игроков из США. А так как у нас футбольная команда – будем приглашать оттуда, где они самые лучшие в мире.