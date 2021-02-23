Маркевич прокомментировал вероятность своего возвращения в "Металлист"

Бывший главный тренер футбольного клуба "Металлист" (2005-2013) Мирон Маркевич приветствует возвращение Александра Ярославского в украинский футбол, но о таких планах экс-владельца клуба не знал. Об этом он рассказал в комментарии изданию "Телеграф".

"Как и все, я узнал об этом (о намерении Ярославского возродить "Металлист", - ред.) сегодня. Догадываться можно о чем угодно, но не более того, - говорит Маркевич. - Во-первых я счастлив, что Ярославский включается. Он создавал ту команду, много усилий в нее вложил. Я просто рад, что так случилось, как бывший тренер и болельщик Металлиста".

На наш вопрос Мирону Маркевичу о том, хотел ли бы он работать в возрожденном "Металлисте", специалист прямого ответа не дал, но сослался на недавнее интервью, в котором сказал: "Если будет что-то серьезное, то я подумаю. Но пока то, что мне предлагали, меня не устраивает. Хотя посмотрим, в футболе все может измениться за один день. Но, безусловно, мне бы хотелось тренировать".

"Ничего в этом плане за это время не изменилось. Я себя чувствую молодым. А где, что и как - это уже совсем другая ситуация", - подытожил Маркевич.

Как ранее писал "Телеграф", бывший владелец и президент харьковского "Металлиста" Александр Ярославский заговорил о возрождении клуба. Бизнесмен опубликовал открытое письмо в адрес харьковских чиновников, где рассказал о своих намерениях.