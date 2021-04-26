Место, где жизнь остановилась: как выглядит Чернобыльская АЭС и Припять в наши дни (фото)

26 апреля исполняется 35 лет с момента самой страшной техногенной катастрофы в истории человечества - аварии на Чернобыльской АЭС.

К этой памятной дате Государственное специализированное предприятие "Чернобыльская АЭС" провело на своей странице в соцсети Facebook фотоконкурс "Мой Чернобыль".

Его участники посещали зону отчуждения, г.Припять и ЧАЭС, и запечатлели на фото наиболее запомнившиеся им пейзажи.

"Город-признак" Припять:





Чернобыльская АЭС и Новый безопасный конфайнмент:

Зона отчуждения:

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