Германия требует шагов по Донбассу от Украины, но не ждет их от России – как к этому относиться Киеву

Запад в лице Германии всё настойчивее склоняет Украину к имплементации формулы Штайнмайера в законодательство. 12 июля об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции.

А 22 июля с соответствующим призывом выступило Министерство иностранных дел Германии, призвав Украину и Россию выполнить обязательства, согласованные в ходе саммита в Париже в декабре 2019 года.

Аналитик Мария Кучеренко рассказала "Телеграфу", почему это происходит, и как следует реагировать Украине.

"Новая волна разговоров о необходимости закрепить формулу Штайнмайера в украинском законодательстве – это очередная попытка показать "прогресс в выполнении Минских соглашений" в лучших традициях немецкой дипломатии, – поясняет аналитик. – Прогресс необходим непременно, и если не получается добиться выполнения договоренностей, достигнутых по итогам Парижского саммита-2019 от России, то на роль "прогресса" вполне подойдут очередные уступки Украины, которая и без того выполняет взятые на себя обязательства. Накладывается на эти заявления руководства Германии и договоренность о "Северном потоке-2" между ФРГ и США, в тексте которой декларируется намерение Германии способствовать имплементации Минских соглашений для урегулирования конфликта на востоке Украины".

России имплементация формулы Штайнмайера необходима для того, чтобы Украина еще раз подтвердила свои обязательства, прописанные в политической части Минских соглашений, считает Мария Кучеренко.

"Но сам диалог о формуле Штайнмайера подрывает логику Минских соглашений, по которым так или иначе первым идет прекращение огня, отвод тяжелой техники от линии разграничения и верификация этого процесса со стороны ОБСЕ, – подчеркивает эксперт. – Диалог о модальности проведения выборов в ОРДЛО (а именно под этот, 4-й пункт Минских соглашений подпадает содержание формулы Штайнмайера) должен начаться на следующий день после подтвержденного отвода запрещенных вооружений и создания зоны безопасности".

На практике отвод оккупационными войсками выполнен не был, – отмечает Мария Кучеренко. – В том случае, если бы пункт 2 Минских соглашений был соблюден, Дебальцево должно было бы быть свободно от присутствия боевиков. СММ ОБСЕ в своих отчетах постоянно фиксирует российскую технику за линиями отвода и вне мест хранения".

Аналитик уверена: прежде, чем имплементировать какие бы то ни было формулы, украинской переговорной делегации стоит последовательно указать на все нарушения требований безопасности, прописанных в Минских соглашениях, и жестче ставить вопрос о систематическом нарушении этих договоренностей со стороны РФ и ее прокси.

"Ни о какой односторонней имплементации Минских соглашений не может идти и речи, – акцентирует Мария Кучеренко. – Ведь любые попытки воплотить такой сценарий в жизнь вызовут взрыв недовольства внутри украинского общества. Помимо этого, однозначно не стоит спешить с этими движениями до завершения выборов в бундестаг".

Своим мнением касательно активности вокруг формулы Штайнмайера с "Телеграфом" поделился профессор политологии Киево-Могилянской академии, научный директор Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Алексей Гарань.