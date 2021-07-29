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Байден послал сигнал Лукашенко и Путину: чему Зеленскому стоит поучиться у Тихановской

Байден послал сигнал Лукашенко и Путину: чему Зеленскому стоит поучиться у Тихановской
Обновлено 12:56 Сегодня Телеграф Белсат

 В Белом доме 28 июля состоялась встреча лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской и президента США Джо Байдена.

О чём это говорит в целом и для украинских властей, в частности, "Телеграфу" рассказал политический эксперт, директор Института мировой политики Евгений Магда.

"Встреча Джо Байдена и Светланы Тихановской во многом носит символический характер, – считает эксперт. – Ведь Тихановская является скорее символом белорусской оппозиции, чем ее лидером. Но это не остановило администрацию Байдена от проведения встречи с ней. Напомню, что на прошлой неделе Тихановская уже встречалась с госсекретарем США Энтони Блинкеном и его замом Викторией Нуланд".

Евгений Магда отмечает работу команды Тихановской по организации этих встреч и собственно самого визита за океан, где он находит достаточно мощную информационную поддержку.

"Понятно, что перед Тихановской не стояла проблема обеспечения государственных интересов. Она работала, в первую очередь, на собственный политический имидж и на имидж преобразований в Беларуси. Но это не уменьшает важности ее встрече с Байденом, – подчеркивает эксперт. – Стоит отметить и безусловную заинтересованность в этой встречи демократической администрации. Таким образом она подает сигнал Путину, что белорусские дела находятся под пристальным вниманием США. И у России не будут развязаны руки в отношении Беларуси. Это сигнал и Лукашенко, чье пребывание у власти в Беларуси становится для США проблемой, на которую придется реагировать".

Тихановская и Байден

Фото: POTUS / Twitter

По мнению Евгения Магды, Тихановская стала, пожалуй, первым символом протестов в регионе центральной и восточной Европы, которого принимали на столь высоком уровне и который получил столь положительные медийные отзывы.

"На мой взгляд, сложившаяся ситуация является и уроком для команды Зеленского, – продолжает эксперт. – Уроком, свидетельствующим о том, что реальные наработки и реальная активность могут пробить дорогу в тот кабинет, который, на первый взгляд, кажется закрытым. Поэтому не стоит почивать на лаврах, получив дату 30 августа в качестве проведения встречи Байдена и Зеленского. Следует к ней реально готовиться".

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская ранее в Литве пообщалась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тихановская заявила, что ощущает поддержку Украины белорусскому народу

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
Просмотры: 1,088

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США, Россия, Беларусь, Александр Лукашенко, Джо Байден, Светлана Тихановская.
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