Байден и Тихановская встретились в Белом Доме: что США думают о ситуации в Беларуси

В Белом доме 28 июля состоялась встреча лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, которая ранее пообщалась с президентом Украины Владимиром Зеленским в Литве, и президента США Джо Байдена. Об этом американский лидер сообщил у себя в Twitter.

Байден выразил поддержку белорусам, борющимся за независимость своей страны.

"Соединенные Штаты поддерживают народ Беларуси в его стремлении к демократии и всеобщим правам человека", - говорится в сообщении американского президента.

Как сообщил Telegram-канал NEXTA Live, во время встречи с Тихановской Байден размышлял о продолжающейся в мире борьбе между автократией и демократией. Лидер оппозиции белорусов считает, что их страна в этой борьбе находится на передовой.

"Поэтому я призвала президента Байдена помочь нам сделать Беларусь успешным примером ненасильственного перехода к демократии", - сказала Тихановская.

Она заверила, что суверенитет Беларуси не подлежит обсуждению и торгу. По ее словам, принятые нелегитимным режимом сделки и решения нельзя считать законными. Решение проблемы лидер белорусской оппозиции видит только в одном: проведении честных выборов под международным контролем.

Кроме того, Тихановская призвала освободить всех заключенные по политическим мотивам и включить кризис в Беларуси в международную повестку дня.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Тихановская ощущает поддержку Украины белорусскому народу. На это, по ее мнению, указывает приобщение Украины к санкциям Евросоюза и перебравшиеся в нашу страну десятки тысяч граждан Беларуси.