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Кулеба рассказал подробности встречи Зеленского и Тихановской в Литве

Кулеба рассказал подробности встречи Зеленского и Тихановской в Литве
Обновлено 17:24 Сегодня Телеграф

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская накануне рассказала о том, что в Литве у нее была неформальная встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским

Как сообщает РБК-Украина, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о чем они там говорили. 

По его словам, Тихановская присутствовала на одном из протокольных мероприятий, посвященных реформам в Украине, куда ее пригласили в качестве гостя. 

Кулеба сказал, что после заседания она подошла к Зеленскому и поблагодарила за поддержку Украиной белорусского народа, после чего добавил, что наша страна придерживается последовательной позиции в этом вопросе. 

"Мы желаем белорусам добра и заинтересованы в том, чтобы соседняя Беларусь развивалась как демократическое европейское государство", - сказал глава МИД Украины. 

Как сообщалось ранее, в Беларуси продолжаются притеснения независимых СМИ. Так 8 июля сразу три издания заявили об обысках в редакциях.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 626

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МИД, Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба, Светлана Тихановская.
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