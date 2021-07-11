Кулеба рассказал подробности встречи Зеленского и Тихановской в Литве

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская накануне рассказала о том, что в Литве у нее была неформальная встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщает РБК-Украина, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о чем они там говорили.

По его словам, Тихановская присутствовала на одном из протокольных мероприятий, посвященных реформам в Украине, куда ее пригласили в качестве гостя.

Кулеба сказал, что после заседания она подошла к Зеленскому и поблагодарила за поддержку Украиной белорусского народа, после чего добавил, что наша страна придерживается последовательной позиции в этом вопросе.

"Мы желаем белорусам добра и заинтересованы в том, чтобы соседняя Беларусь развивалась как демократическое европейское государство", - сказал глава МИД Украины.

Как сообщалось ранее, в Беларуси продолжаются притеснения независимых СМИ. Так 8 июля сразу три издания заявили об обысках в редакциях.