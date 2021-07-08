Лукашенко "зачищает" белорусские СМИ: под пресс КГБ попали сразу три издания

В Беларуси продолжается давление на СМИ. В четверг, 8 июля, сразу три издания сообщило про обыски в редакциях.

Об этом сообщает Интерфакс.

Intex-press - еженедельник, который издается в г. Барановичи. В четверг в Телеграм-канале издания появилась информация про обыск. Ранее редактора и учредителя издания Владимира Янукевича оштрафовали, а СМИ предупредили за размещенное интервью Светланы Тихановской, конкурентки Александра Лукашенко на выборах Президента.

"Брестская газета" - негосударственное СМИ. О том, что пришли с обыском силовики они также сообщили через Телеграм. В четверг стало известно и про обыски у сотрудников редакции "Наша Нiва". Редакция сообщила о блокировке сайта и задержании главного редактора Егора Мартиновича. Нет связи еще с несколькими сотрудниками редакции.

Задержали также редактора Оршанского регионального портала Игоря Казмерчака, у него в ходе обысков забрали ноутбук и телефон, затем увезли.

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