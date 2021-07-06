Режим Лукашенко приговорил экс-кандидата в президенты Беларуси к 14 годам тюрьмы: подробности

В Беларуси вынесли жёсткий приговор Виктору Бабарико, который был конкурентом самопровозглашенного президента Александра Лукашенко накануне выборов в 2020 году.

Как сообщают местные Телеграмм-каналы, экс-председателя правления "Белгазпромбанка", который был популярен среди населения, задержали более года назад до начала предвыборной гонки.

Тогда Бабарико вез в Центризбирком более 400 тысяч подписей, собранных в свою поддержку. Но к выборам его так и не допустили, задержав за "получение взяток в особо крупном размере и отмывание средств, полученных преступным путём в особо крупном размере".

Свою вину Виктор Бабарико не признал, заявив, что дело политически мотивировано. Он не давал показаний в суде, который, в итоге, приговорил его к 14 годам тюрьмы.

Напомним, 2 июля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал пограничникам перекрыть границу с Украиной. Якобы из-за того, что из Украины в Беларусь поступает "огромное количество оружия". Это решение Лукашенко, ставшее сюрпризом для украинских пограничников, проанализировал для "Телеграфа" эксперт Международного института демократий, экс-командир 2-й роты 24-го батальона "Айдар" Евгений Дикий.