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Украина для Лукашенко "исчадие ада", и он откатывает Беларусь во времена СССР

Украина для Лукашенко "исчадие ада", и он откатывает Беларусь во времена СССР
Обновлено 17:29 Сегодня Телеграф

В пятницу, 2 июля, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал пограничникам перекрыть границу с Украиной. Якобы из-за того, что из Украины в Беларусь поступает "огромное количество оружия".

Это решение Лукашенко, ставшее сюрпризом для украинских пограничников, проанализировал для "Телеграфа" эксперт Международного института демократий, экс-командир 2-й роты 24-го батальона "Айдар" Евгений Дикий.

"В больном воображении "Батьки"-Лукашенко, действительно, могут существовать и трафик оружия, и диверсионные группы "бандеровцев", которые через полесские болота прорываются в Республику Беларусь с целью ликвидации его драгоценной персоны. "Последний диктатор Европы" живет в параноидальном мире, в котором зеркально представляет, что против него могут применять не только санкции, но и все те нелегальные методы, которые позволяют себе его спецслужбы (а, как давно известно, для них физическая ликвидация оппонентов является разрешенной уже много лет). Поэтому частью мотивации "границы на замке" могут действительно быть страхи "Батьки", который не готов поверить в восстание собственного народа, зато охотно верит в "заговор иностранных спецслужб", отряды "террористов" и "экстремистов" и тому подобное. И Украина, где состоялась революция против местного "батьки", ожидаемо является главным "исчадием ада" (конечно же, после США)", - поясняет Евгений Дикий.

Лукашенко все придумал: выяснилось, что беларусы перевозили через границу больше оружия, чем украинцы

По его мнению, также перекрытия границы вполне ложится в главную парадигму лукашенковского режима после неудачной попытки белорусской демократической революции - прекращение любой имитации "многовекторности". Полная, теперь уже на уровне Северной Кореи, изоляция от Запада. И вообще - перекрытие всех границ, кроме несуществующей - с РФ. В этом смысле белорусский режим видит Украину частью "коллективного Запада", и это однозначно следует считать нашим достижением, уверен эксперт.

Но худший месседж, акцентирует Евгений Дикий, адресован самым белорусам. Репрессии против участников неудавшейся революции выходят в Беларуси на новые уровни. А принудительная посадка 23 мая самолета Ryanair в Минске ради задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича, не только привела к новому витку санкций, но - с точки зрения Лукашенко - должна была показать белорусам, что врагов режима достанут не только в самой РБ, но и за рубежом.

"И если во время белорусского восстания власть старательно выпихивала лидеров оппозиции за границу, даже их депортировала, то сейчас парадигма изменилась, - отмечает Евгений Дикий. - Право эмигрировать еще надо заслужить, и режим сам будет решать, кому можно сидеть в Вильнюсе или Киеве и грустить в эмиграции, а кто будет сидеть в застенках белорусского КГБ. Фактически, Лукашенко полностью возвращает советскую модель, при которой, в отличие от постсоветской, эмиграция перестает быть для оппозиционеров всегда доступным "планом Б", а становится привилегией. И ее будет предоставлять режим - тем, кому захочет. Для реализации этого - следующего - уровня "закручивания гаек" необходимо перекрыть самую длинную и наименее контролируемую границу между Беларусью и свободным миром. Украинскую. Сейчас ежедневно десятки, если не сотни, белорусов бегут в Украину в поиске убежища. И "Батька" решил перекрыть эту "дорогу жизни". Именно это является главной целью нововведений на границе".

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра "Украинский институт будущего" Игар Тышкевич прокомментировал "Телеграфу" приграничные игры Лукашенко.

Также мы сообщали, что в Литве объявлена чрезвычайная ситуация из-за ситуации на границе с Беларусью.

Напомним, что после ситуации с перехватом самолета рейса Афины-Вильнюс и задержания в Минске оппозиционного журналиста Романа Протасевича, ЕС ввел четвертый пакет санкций против Беларуси.

После этого Александр Лукашенко отозвал постпреда из ЕС и заморозил участие Беларуси в "Восточном партнерстве".

Также он пригрозил Европе "испытать границы на прочность",  а после этого и вовсе прямо заявил, что Беларусь перестанет препятствовать нелегальной миграции в Литву, Латвию и Польшу.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Украина, Россия, Беларусь, Границы, Евгений Дикий.
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