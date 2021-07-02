В Литве объявлена чрезвычайная ситуация из-за Беларуси: что произошло

На границе Литвы и Беларуси зафиксировали рекордное число нелегальных мигрантов, из-за чего в Вильнюсе было принято решение ввести режим чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщает портал Delfi.

Руководителем экстренной операции назначена глава МВД Агне Билотайте.

В 2021 году в Литву пытались попасть 822 нелегальных мигранта, это в десять раз больше, чем в прошлом году. Из них 150 пытались перейти границу за прошедшие сутки.

Всего в Литве оборудовано 835 мест для приема мигрантов, из которых около 500 уже заняты.

Как сообщалось ранее, после ситуации с перехватом самолета рейса Афины-Вильнюс и задержания в Минске оппозиционного журналиста Романа Протасевича, ЕС ввел четвертый пакет санкций против Беларуси.

После этого Александр Лукашенко отозвал постпреда из ЕС и заморозил участие Беларуси в "Восточном партнерстве".

Также он пригрозил Европе "испытать границы на прочность", а после этого и вовсе прямо заявил, что Беларусь перестанет препятствовать нелегальной миграции в Литву, Латвию и Польшу.