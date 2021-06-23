"Хотите испытать границы на прочность?": Лукашенко отреагировал на новые санкции Запада

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в ответ на новый список санкций Запада против его режима, отметил, что "на ЕС мир не заканчивается" и еще достаточно стран для сотрудничества.

Об этом он сообщил на церемонии, которая посвящена 80 годам от начала Великой Отечественной войны.

"Вы что, это специально делаете, хотите испытать границы на прочность", — сказал Лукашенко. По его мнению, регион, как 80 лет назад, находится "на грани глобального конфликта".

Также Лукашенко призвал граждан соседних стран "очнуться" и "разобраться" с "обезумевшими и потерявшими реальность" политиками.

В то же время он не верит, что среди граждан Украины, Литвы и Польши найдутся те, кто пожертвует своей мирной жизнью ради "безумства и амбиций отдельных руководителей".

По его словам, "Беларусь не отдаст никому родные земли и суверенитет страны".

Напомним, что ранее в Беларуси режим Александра Лукашенко приравнял лозунг "Жыве Беларусь" к нацистскому приветствию "Хайль Гитлер".