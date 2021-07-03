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Лукашенко все придумал: выяснилось, что беларусы перевозили через границу больше оружия, чем украинцы

Лукашенко все придумал: выяснилось, что беларусы перевозили через границу больше оружия, чем украинцы
Обновлено 16:23 Сегодня Телеграф Фото: ГПСУ

В пятницу, 3 июля, Александр Лукашенко заявил, что распорядился "полностью перекрыть границу с Украиной" из-за того, что якобы с нашей стороны в Беларусь поступало много контрабандного оружия. 

Впрочем, в субботу пресс-служба ГПСУ ответила на это заявление, отметив, что из Беларуси в Украину оружие пытались ввезти чаще. 

Там указали, что за первую половину 2021 года в Украину из Беларуси пытались незаконно ввезти 27 единиц оружия. Из них 12 единиц охотничьего оружия, 13 - холодного и по одной единице пневматического и газового. 

При этом, за аналогичный период прошлого года таковых попыток было на 6 больше.

В свою очередь, сообщают в ГПСУ, из Украины в Беларусь за первые пять месяцев 2021 года пытались ввезти лишь 4 единицы оружия и 10 боеприпасов. 

"Поэтому все заявления белорусских политиков о потоках контрабанды оружия из Украины - безосновательны. Наоборот, с августа прошлого года украинские пограничники на границе с Беларусью несут службу в усиленном режиме, что способствовало уменьшению противоправной деятельности на этом участке", - подытожили в Госпогранслужбе. 

Напомним, эксперт аналитического центра "Украинский институт будущего" Игар Тышкевич объяснил "Телеграфу", действительно ли Лукашенко намерен закрыть границу с Украиной или просто блефует.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Украина, Беларусь, Оружие, Александр Лукашенко, ГПСУ.
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