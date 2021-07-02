Лукашенко приказал военным закрыть границу с Украиной

Александр Лукашенко отдал приказ пограничникам перекрыть границу с Украиной.

Об этом он заявил во время собрания, посвященному Дню независимости Беларуси, передает Белта.

По его словам, причиной такого решения было то, что из Украины в Беларусь поступает "огромное количество оружия".

"Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", - заявил Лукашенко.

Как сообщалось ранее, после перехвата самолета рейса Афины - Вильньюс и последующего задержания в Минске бывшего главного редактора телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, ЕС, Украина и некоторые другие страны объявили о намерении закрыть воздушное сообщение с Беларусью.

После этого Беларусь решила приостановить поставки бензина А-95 в Украину, а также ввела индивидуальное лицензирование на ряд украинских товаров.

21 июня ЕС расширил санкции против Беларуси за нарушение прав человека.