Беларусь закрывает границы с Украиной: Лукашенко блефует или все серьезно?

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 2 июля, отдал приказ пограничникам перекрыть границу с Украиной. По его словам, причиной такого решения было то, что из Украины в Беларусь поступает "огромное количество оружия".

Этот шаг прокомментировал Телеграфу эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра "Украинский институт будущего" Игар Тышкевич.

"Это не первое подобное заявление Лукашенко. Украину он пугает достаточно регулярно. Я бы сказал, что ничего нового тут нет. Традиционная игра на публику, – подчеркивает эксперт. – Если говорить о самой охране границы, она и так осуществляется. Скорее всего, теперь будет демонстративно усилена. Если говорить о закрытии передвижения граждан, тут пока не ясно. Лукашенко буквально вчера подписал указ о вакцинации в Беларуси всех желающих граждан соседних государств, причем ключевое место отводится Украине. То есть, перекрывая белорусско-украинскую границу, он противоречит сам себе".

В то же время, подчеркивает Игар Тышкевич, несмотря на то, что Лукашенко больше играет на публику, используя тему оружия из Украины как дежурную страшилку, ряд факторов играют ему на руку.

"В декабре 2020 года в Беларуси задержали экс-политзаключенного Николая Автуховича, – напоминает эксперт. – Тогда Лукашенко заявил, что тот создал "террористическую группу", для которой оружие "везли тоннами через Украину". А в Украине в этом году по подозрению в создании ЧВК задержали экс-нардепа Семена Семенченко, заявившего, что у него его есть партнеры в Беларуси, с которыми он сотрудничает. И на эти два кейса заявление Лукашенко во внутрибелорусской ситуации ложится вполне гармонично".

Отметим, что после перехвата самолета рейса Афины - Вильньюс и последующего задержания в Минске бывшего главного редактора телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, ЕС, Украина и некоторые другие страны объявили о намерении закрыть воздушное сообщение с Беларусью. После этого Беларусь решила приостановить поставки бензина А-95 в Украину, а также ввела индивидуальное лицензирование на ряд украинских товаров.

В понедельник, 21 июня, ЕС расширил санкции против Беларуси за нарушение прав человека.