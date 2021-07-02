Решение Лукашенко стало сюрпризом для украинских пограничников

В пятницу, 2 июля, Александр Лукашенко распорядился закрыть границу с Украиной из-за того, что из нашей страны в Беларусь "поступает огромное количество оружия".

Однако для украинских пограничников эта новость стала совершенно неожиданной. Об этом "Телеграфу" рассказал начальник пресс-службы ГПСУ Олег Бойко.

По его словам, в настоящее время никаких подтверждений данной информации нет.

Также неизвестно, сколько времени понадобится Беларуси, чтобы закрыть границы, если она на это действительно пойдет.

"Это вопрос к белорусской стороне. Пока есть только заявление, а когда и как они это планируют, это вопрос не к нам", - сказал он.

Бойко отметил, что не совсем понятно, что подразумевал Лукашенко под словами о "полном перекрытии границ", подчеркнув, что никаких звонков или официальных документов в ГПСУ не поступало.

Напомним, эксперт аналитического центра "Украинский институт будущего" Игар Тышкевич объяснил "Телеграфу", действительно ли Лукашенко намерен закрыть границу с Украиной или просто блефует.