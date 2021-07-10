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"Украина - с белорусским народом": Тихановская рассказала о встрече с Зеленским в Литве

"Украина - с белорусским народом": Тихановская рассказала о встрече с Зеленским в Литве
Обновлено 15:57 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сказала, что у нее была неофициальная встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским во время его визита в Литву

Об этом она рассказала в интервью Сегодня

"Я однажды встречалась онлайн с господином Кулебой (глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, - ред.), позавчера мы пересекались с господином Зеленским на мероприятии в Литве", - сказала она, добавив, что официальных встреч по понятным причинам не было. 

Вместе с тем, она отметила, что прочувствовала поддержку белорусов со стороны Украины и отметила, что украинская сторона приютила десятки тысяч граждан ее страны. 

Тихановская отметила, что Украина делает много шагов навстречу, поскольку сама проходила через это. 

"И то, что Украина присоединяется к санкциям Евросоюза, указывает на то, что Украина - с белорусским народом", - сказала Тихановская. 

Как сообщалось ранее, эксперт Международного института демократий Евгений Дикий рассказал "Телеграфу", почему для Александра Лукашенко Украина является чуть ли не главным "исчадием ада".

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Украина, Беларусь, Литва, Владимир Зеленский, Светлана Тихановская.
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