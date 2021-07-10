"Украина - с белорусским народом": Тихановская рассказала о встрече с Зеленским в Литве

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сказала, что у нее была неофициальная встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским во время его визита в Литву.

Об этом она рассказала в интервью Сегодня.

"Я однажды встречалась онлайн с господином Кулебой (глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, - ред.), позавчера мы пересекались с господином Зеленским на мероприятии в Литве", - сказала она, добавив, что официальных встреч по понятным причинам не было.

Вместе с тем, она отметила, что прочувствовала поддержку белорусов со стороны Украины и отметила, что украинская сторона приютила десятки тысяч граждан ее страны.

Тихановская отметила, что Украина делает много шагов навстречу, поскольку сама проходила через это.

"И то, что Украина присоединяется к санкциям Евросоюза, указывает на то, что Украина - с белорусским народом", - сказала Тихановская.

Как сообщалось ранее, эксперт Международного института демократий Евгений Дикий рассказал "Телеграфу", почему для Александра Лукашенко Украина является чуть ли не главным "исчадием ада".