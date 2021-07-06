Зеленский в Литве: чем Вильнюс важен для Украины и как она должна вести себя с ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский в течение 6 и 7 июля будет пребывать с визитом в Литве. Согласно данным Офиса президента, он примет участие в 4-й международной конференции по вопросам реформ в Украине, а также встретиться с президентами Литвы и Европейского совета.

Ожиданиями от этого визита с "Телеграфом" поделился политолог, политический консультант Владимир Фесенко.

"Ожидания – позитивные. Надо понимать специфику этого визита. Это не поездка для конкретного результата. Это визит для поддержания и развития дружественных отношений, прежде всего с Литвой, которая за последние 7 лет стала нашим главным другом и наиболее последовательным партнером. И с Европейским Союзом. В эти дни отмечается День Литовской державы. И наш президент, посещая эту республику, демонстрирует уважение и симпатию к нашему другу и партнеру. И точно также президент Литвы, как и ряд других зарубежных руководителей, посетит Украину во время празднования 30-летия независимости нашей страны. Естественно, во время таких визитов обсуждаются и решаются актуальные вопросы двусторонних и многосторонних отношений", – отмечает Владимир Фесенко.

По его словам, этот визит важен и для отношений Украины с ЕС, опять-таки в контексте поддержания и развития партнерского взаимодействия.

"Здесь главное событие – конференция по реформам, которая регулярно проводится в разных странах ЕС, сейчас в Литве. Это площадка для дискуссии и взаимодействия с европейскими политиками по теме реформ, проводимых в Украине. Значительная их часть связана с выполнением Соглашения об ассоциации и углубленной зоне свободной торговли с ЕС. Так что это еще и проблематика эффективности нашей интеграции в европейское экономическое и политическое пространство. Особо отмечу, что президента Зеленского и президента Европейского совета Шарля Мишеля связывают добрые личные отношения, что также важно для наших отношений с Евросоюзом", – подчеркивает эксперт.

Владимир Фесенко считает, что с точки зрения активной дипломатической и политической коммуникации Украина делает всё возможное для поддержания и развития партнерских отношений с ЕС.

"Проблемы есть с эффективностью наших реформ, – признал эксперт. – Но если мы говорим о поддержке со стороны ЕС, то претензии скорее можно предъявить некоторым нашим европейским партнерам, в частности за их оппортунизм в отношениях с Россией и за двойственность отношения к Украине. И в отношениях с ЕС нам нужно выступать не в роли абсолютно лояльного и предельно исполнительного младшего партнера, а почаще и погромче напоминать о наших особых интересах и потребностях, настаивать на движении с обеих сторон. И надо отдать должное президенту Зеленскому, он всё чаще использует этот тактический прием".

Напомним, что Зеленского ожидает жаркий июль в смысле визитов. Эксперты прокомментировали "Телеграфу" перспективы встреч в Вашингтоне и Берлине.