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Беларусь оставляет границы закрытыми для большинства украинцев: на кого запрет не распространяется

Беларусь оставляет границы закрытыми для большинства украинцев: на кого запрет не распространяется
20:52 Сегодня Телеграф иллюстративное фото

Беларусь пока что не собирается открывать границы для украинцев после того, как 2 июля непризнанный международным сообществом белорусским президентом Александр Лукашенко отдал пограничникам приказ не разрешать въезд гражданам Украины якобы из-за транспортировки "огромного количества оружия".

Об этом в среду, 28 июля, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"По официальному сообщению, которое поступило от посольства Украины в Республике Беларусь, остается в силе решение о временном приостановлении пересечения государственной границы на въезд в Республику Беларусь", - говорится в сообщении.

Ограничение по въезду в соседнюю страну не распространяется на украинцев с дипломатическими или служебными паспортами, а также голов или членов официальных делегаций.

Также пересекать границу могут граждане Украины, которые предоставляют международную помощь Беларуси.

Въезд разрешен водителям транспортных средств, осуществляющих международные перевозки или перевозящих международные почтовые отправления, а также членов экипажей судов, поездных и локомотивных бригад.

Также свободно пересекать границу с Беларусью могут украинцы, которые являются супругами, родителями или детьми граждан Беларуси. Или же те, кто имеют разрешение на работу и документы, которые это подтверждают.

Въезд разрешен для тех, кто хочет посетить тяжелобольного, или приехать на похороны родственника.

Кроме того, Беларусь открывает границы для перевозчиков стволовых клеток или органов для трансплантации, а также для транзита в Чернобыльскую зону отчуждения.

В пресс-центре отмечают, что граждане Беларуси, украинцы, которые являются супругами, родителями или детьми белорусов, а также украинцы с правом постоянного проживания в Беларуси должны при пересечении границы пройти обязательную самоизоляцию в течение 10 календарных дней.

Ранее "Телеграф" сообщал, что после заявления Лукашенко о закрытии границ, 12 июля глава белорусского МИД Владимир Макей заявил о запрете въезда только для криминальных элементов.

Напоминаем, как "Телеграфу" прокомментировал шаг непризнанного международным сообществом президента РБ эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра "Украинский институт будущего" Игорь Тышкевич.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Беларусь, Госпогранслужба, Александр Лукашенко, Въезд в Беларусь.
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