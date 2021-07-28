Беларусь оставляет границы закрытыми для большинства украинцев: на кого запрет не распространяется

Беларусь пока что не собирается открывать границы для украинцев после того, как 2 июля непризнанный международным сообществом белорусским президентом Александр Лукашенко отдал пограничникам приказ не разрешать въезд гражданам Украины якобы из-за транспортировки "огромного количества оружия".

Об этом в среду, 28 июля, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"По официальному сообщению, которое поступило от посольства Украины в Республике Беларусь, остается в силе решение о временном приостановлении пересечения государственной границы на въезд в Республику Беларусь", - говорится в сообщении.

Ограничение по въезду в соседнюю страну не распространяется на украинцев с дипломатическими или служебными паспортами, а также голов или членов официальных делегаций.