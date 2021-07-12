У Лукашенко дали заднюю по поводу "закрытия границы" с Украиной

В МИД Беларуси разъяснили, что имел ввиду непризнанный международным сообществом президентом страны Александр Лукашенко, когда говорил о закрытии границы с Украиной:. Дескать, это касается только криминальных элементов, а для законопослушных граждан Украины ничего закрывать не будут.

Об этом в понедельник, 12 июля, в интервью российскому телеканалу "RT" сказал глава белорусского МИД Владимир Макей.

2 июля, Лукашенко объявил, что пограничные войска Беларуси полностью перекрыли госграницу с Украиной из-за того, что якобы "огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь".