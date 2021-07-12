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У Лукашенко дали заднюю по поводу "закрытия границы" с Украиной

У Лукашенко дали заднюю по поводу "закрытия границы" с Украиной
14:57 Сегодня Телеграф

В МИД Беларуси разъяснили, что имел ввиду непризнанный международным сообществом президентом страны Александр Лукашенко, когда говорил о закрытии границы с Украиной:. Дескать, это касается только криминальных элементов, а для законопослушных граждан Украины ничего закрывать не будут.

Об этом в понедельник, 12 июля, в интервью российскому телеканалу "RT" сказал глава белорусского МИД Владимир Макей.

2 июля,  Лукашенко объявил, что пограничные войска Беларуси полностью перекрыли госграницу с Украиной из-за того, что якобы "огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь".

"Ну что значит закрыли (границу с Украиной — ред). Для туристов, для обычных граждан границы открыты. То, что было сказано, что мы закрываем границы, означает, что с учётом вот тех событий, которые имели место последние дни... всё это заставляет нас более пристально смотреть на охрану наших границ", — сказал Макей.

Глава МИД привел в пример то,  "что было показано по (белорусскому - ред.) телевидению в последнее время, с оружием, с организацией террористических актов, анархистами и так далее".  

Макей также подчеркнул, что закрытие границы "не означает, что существуют какие-то препятствия для бизнеса, для туризма или для перемещения обычных граждан".

"Но то, что касается противодействия организованной преступности, попыток организовать здесь террористические акты, - здесь мы будем принимать самые жесткие меры", - заявил он.

В Госпогранслужбе и МИД Украины информируют, что после заявления Лукашенко от 2 июля закрытия границы с Беларусь небыло.

Напоминаем о том, что Павел Латушко, известный оппозиционер и участник белорусского протеста назвал Лукашенко главной угрозой Независимости Беларуси.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Украина, Беларусь, МИД, Граница, Александр Лукашенко, Закрытие, Макей.
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