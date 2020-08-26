Протесты в Беларуси: МВД насчитали более 16 тыс человек во вчерашних акциях

Во вчерашних акциях протеста в Беларуси приняли участие не менее 16 750 человек, 51 человек арестован за административные правонарушения. Об этом сообщили в МВД республики.

"Было зафиксировано 48 очагов политической активности граждан", - заявили в МВД.

По данным министерства, наиболее активно протестовали в Брестской и Гродненской областях, а также в столице и Минской области. Наибольшее количество митингующих было в Минске, Бресте и Молодечно.

Всего по стране до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям задержан 51 человек, проинформировали в МВД.

В ведомстве также заявили, что в Минске и области стали активно поступать жалобы на проведение «флешмобов с включением громкой музыки».

Ситуация в Беларуси

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране третью неделю продолжаются протесты и забастовки.

24 августа правоохранители задержали членов президиума Координационного совета оппозиции Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского. Их обвиняют в организации несанкционированных массовых мероприятий.

Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером в стране, чтобы Беларусь "успокоилась и вошла в нормальный ритм". Она обратилась к евросоюсу с просьбой не признавать выборы. Лидер оппозици провела в литовской столице встречу с заместителем главы Госдепа США Стивом Биганом.

Координационный совет белорусской оппозиции назвал "спорным" статус нового правительства Беларуси. На фоне этого профсоюзы обратились за поддержкой в международные организации.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что властям Беларуси еще не поздно начать диалог с протестующими для избежания кровопролития.

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