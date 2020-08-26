Зеленский о протестах в Беларуси: Не пожелал бы им тех же событий, какие были у нас в 2014 году

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что властям Беларуси еще не поздно начать диалог с протестующими для избежания кровопролития.

Об этом Зеленский заявил в интервью Euronews.

"Я абсолютно не хочу вмешиваться в беларусские выборы и я этого не буду делать. Украина не будет вмешиваться. Это их внутренние дела", - заявил Зеленский.

Он отметил, что "не пожелал бы им тех же событий, какие были у нас в 2014 году".

"Я не хочу, чтобы белорусы умирали, чтобы их убивали, или какого-то другого серьезного кровопролития, вызванного правительством. Я не хочу этого, и поэтому я не желаю беларусскому народу такого же сценария. Это во-первых. Во-вторых, я считаю, что еще не поздно властям и обществу начать диалог, чтобы разрешить ситуацию тем или иным способом. Результат не важен. Это вообще не про него, а про путь к нему. И этот путь не должен быть кровавым", - сказал Зеленский.

При этом он добавил: "И, в-третьих, я скажу это честно, но не как Президент Украины. Я думаю, если бы меня спросили, что бы я сделал... Как мне всех успокоить? Я бы сказал: "Через месяц пройдут новые выборы. Я буду в них участвовать. Кто хочет – участвуйте!".

Далее, по словам Зеленского, он бы пригласил международных наблюдателей на новые выборы.

"И уже после этих результатов – вопросов не осталось бы. Я уверен в этом. Если бы Лукашенко выиграл – значит так, если кто-то другой – значит кто-то другой. И все бы успокоились, без кровопролития. Это было бы честно и вошло бы в историю", - подытожил Зеленский.

Как сообщалось, в Беларуси продолжаются выступления граждан, несогласных с официальными результатами президентских выборов. Силовики применяли против участников мирных протестов резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы.

В ходе акций были задержаны более 6,7 тыс. человек. В больницу попали по меньшей мере 250 человек, правозащитники сообщают о пяти погибших. А в это воскресенье в Минске прошел самый масштабный за все время политического кризиса протестный марш.