Скачать
Среда, 26.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Марченко о повышении "минималки": Мы должны сделать шаг навстречу людям
Марченко о повышении "минималки": Мы должны сделать шаг навстречу людям
На Банковой назвали дату ближайшей "Нормандии"
На Банковой назвали дату ближайшей "Нормандии"
Сегодня соберется сборная Украины: планы Шевченко
Сегодня соберется сборная Украины: планы Шевченко
Без юмора не обошлось: актриса "Женского квартала" вышла замуж за своего коллегу
Без юмора не обошлось: актриса "Женского квартала" вышла замуж за своего коллегу

В Польше и Литве упростили въезд для белорусов

В Польше и Литве упростили въезд для белорусов
Обновлено 13:33 Сегодня Телеграф
В Польше и Литве заявили об упрощении въезда для белорусов, несмотря на ограничения по COVID-19. Об этом сообщают в TUT.by.

Границы стран ЕС для большинства белорусов по-прежнему закрыты из-за ситуации с пандемией коронавируса. Однако правительство Литвы утвердило предложение, согласно которому белорусы смогут въехать на территорию Литвы, несмотря на все ограничения по COVID-19, но с "особыми гуманитарными политическими целями". 

В посольстве Литвы в Беларуси объяснили, что запросы граждан для въезда на территорию Литвы по гуманитарным целям рассматриваются индивидуально, решения принимаются при наличии обоснованной информации, подтверждающей цель поездки. 

В МВД Литвы пояснили, что разрешения на въезд по особым гуманитарным причинам в нынешней политической ситуации могут быть выданы жертвам репрессий или преследующимся гражданам Беларуси, активным членам оппозиции.

"Помимо прочего, граждане Беларуси могут приехать в Литву и подать заявление о предоставлении убежища, если они чувствуют, что их преследуют или существует реальная угроза их безопасности и жизни. Убежище в Литве предоставляется в соответствии с законом "О правовом статусе иностранцев". Иностранцы могут подавать ходатайства о предоставлении убежища в пункте пограничного контроля или на территории Литвы (в Государственную пограничную службу или Департамент миграции)", - пояснил глава отдела стратегический коммуникаций МВД Литвы Миндаугас Баярунас.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также высказался о намерении упростить для белорусов въезд в страну. Советник посольства Польши в Минске Аркадиуш Клембек отметил, что пока каких-то рекомендаций, какие конкретно категории граждан попадут под упрощенный въезд, они не получали. 

Тем временем Моравецкий отметил, что белорусы, приезжающие в Польшу, очень помогают польской экономике, независимо от того, студенты это или рабочие. Он добавил, что упрощенный въезд будет предоставлен в том числе для желающих обучаться в польских вузах. Еще есть время, чтобы приступить к занятиям с 1 октября.

Ситуация в Беларуси

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране третью неделю продолжаются протесты и забастовки. 

24 августа правоохранители задержали членов президиума Координационного совета оппозиции Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского. Их обвиняют в организации несанкционированных массовых мероприятий.

Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером в стране, чтобы Беларусь "успокоилась и вошла в нормальный ритм". Она обратилась к евросоюсу с просьбой не признавать выборы. Лидер оппозици провела в литовской столице встречу с заместителем главы Госдепа США Стивом Биганом.

Координационный совет белорусской оппозиции назвал "спорным" статус нового правительства Беларуси. На фоне этого профсоюзы обратились за поддержкой в международные организации.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что властям Беларуси еще не поздно начать диалог с протестующими для избежания кровопролития. 

Больше новостей по данной теме можно найти по тегу "Беларусь".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Польша, Беларусь, Литва, Граница.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине повысят пенсии с сентября: кому и на сколько
02 Весьма неожиданно: бактерии умеют "кричать" и делают это, когда умирают
03 Шторм в Шотландии: 50 тысяч норвежских лососей сбежали из рыбной фермы и это обеспокоило экологов
04 Зеленский о переговорах с Путиным: Если нет диалога – не будет и результата
05 "Будет больше провокаций": Зеленский сменил командующего Силами спецопераций ВСУ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Кабмине рассмотрят повышение зарплаты бюджетникам
В Кабмине рассмотрят повышение зарплаты бюджетникам
Эпидемия: в США ИФА-тестирование на коронавирус проводят бесплатно
Эпидемия: в США ИФА-тест на COVID-19 проводят бесплатно
Кличко: в столице за сутки 95 больных коронавирусом
Кличко: в столице за сутки 95 больных коронавирусом
&quot;Я выздоровел&quot;: Антонио Бандерас поборол Covid-19
"Я выздоровел": Антонио Бандерас поборол Covid-19
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь