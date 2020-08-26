Оппозиция Беларуси указала на незаконность назначения нового правительства страны

Координационный совет белорусской оппозиции назвал "спорным" статус нового правительства Беларуси. На фоне этого профсоюзы обратились за поддержкой в международные организации. Об этом пишет DW.

"Член президиума Координационного совета беларусской оппозиции Мария Колесникова выступила с заявлением, в котором подчеркнула "спорный статус" действующего правительства республики", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Колесникова указала, что по закону президент не может назначать новое правительство до своей инаугурации.

Еще один член президиума КС, Павел Латушко, заявил о поддержке общественной инициативы по отзыву депутатов разных уровней. "У граждан есть право отозвать мандаты у депутатов Палаты представителей или местных советов, которые не выполняют свои обязательства и утратили доверие избирателей. Процедуру отзыва уже начали многие избиратели", - отмети Латушко.

Тем временем лидер ассоциации "Беларусский конгресс демократических профсоюзов" Александр Ярошук обратился к генеральному директору Международной организации труда Гаю Райдеру по поводу нарушения в Беларуси права рабочих на забастовку.

Он попросил, чтобы МОТ "призвала Лукашенко и местные власти уважать фундаментальное право беларусских рабочих на забастовку, закрепленное в Конвенциях 87 и 98 МОТ, не опасаясь репрессий, и прекратить насилие в целом, освободить заключенных, прекратить угрозы".

Как сообщалось, в Беларуси продолжаются выступления граждан, несогласных с официальными результатами президентских выборов. Силовики применяли против участников мирных протестов резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы.

В ходе акций были задержаны более 6,7 тыс. человек. В больницу попали по меньшей мере 250 человек, правозащитники сообщают о пяти погибших. А в это воскресенье в Минске прошел самый масштабный за все время политического кризиса протестный марш.