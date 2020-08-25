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Тихановская на встрече с заместителем Помпео: Лукашенко лишь продлевает кризис и углубляет его

Тихановская на встрече с заместителем Помпео: Лукашенко лишь продлевает кризис и углубляет его
01:05 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская провела в литовской столице встречу с заместителем главы Госдепа США Стивом Биганом.

"Госпожа Тихановская и господин Биган обсудили политический кризис в Беларуси, госпожа Тихановская выразила благодарность США за их поддержку белорусского народа, который требует уважения к своему выбору", - говорится в заявлении штаба Тихановской, передает Интерфакс.

На встрече Тихановская обратила внимание Бигана, что прошедшие в стране 9 августа выборы не были справедливыми. По ее словам, Лукашенко не пользуется поддержкой народы.

"Выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми. Лукашенко не пользуется поддержкой ни белорусского народа, ни международного сообщества. Каждый день он отказывается принять волю своего народа, лишь продлевая кризис и углубляя его", - сказала Тихановская.

"Мы всегда говорили, что готовы к диалогу и стремимся к мирному урегулированию. Мы открыты для посредничества международных организаций для облегчения диалога. Также мы требуем беспристрастного расследования преступлений, совершенных властями Беларуси против своего народа", - говорится в заявлении ее штаба.

На фоне протестов в Беларуси в США анонсировали визит заместителя Помпео в Украину, Россию и Литву

Тихановская также призвала все страны уважать суверенитет и территориальную целостность Беларуси. "Только народ Беларуси будет решать свое будущее на новых, справедливых и свободных выборах", - сказала оппозиционер.

Ранее, сотрудники правоохранительных органов задержали в Минске членов президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Сергея Дылевского и Ольгу Ковалькову.

В Минске и других городах Беларуси за прошедшие 24 часа правоохранители составили 79 протоколов об административных правонарушениях.

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Все по теме:

Беларусь, Госдеп США, Светалана Тихановская, Стив Биган.

Автор:

Телеграф
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