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На фоне протестов в Беларуси в США анонсировали визит заместителя Помпео в Украину, Россию и Литву

На фоне протестов в Беларуси в США анонсировали визит заместителя Помпео в Украину, Россию и Литву
Обновлено 19:57 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Telegraf-EPA
Заместитель главы Государственного департамента США Стивен Э. Биген посетит Киев, Вильнюс и Москву.

Об этом в Facebook сообщает Посольство США в Украине.

Отмечается, что Стивен Э. Биген посетит Вильнюс, Москву, Киев и в течение 24-27 августа и встретится с высокопоставленными чиновниками, чтобы обсудить ряд региональных и международных вопросов.

Также сообщается, что заместитель госсекретаря 27 августа посетит Вену, где встретится с коллегами в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и обсудит вопросы, связанные с региональной безопасностью и правами человека.

Протесты в Беларуси: Тихановская встретится с представителем Госдепа США

22 августа Reuters со ссылкой на источники сообщило, что заместитель госсекретаря США Биген вскоре посетит Россию и Литву, чтобы провести переговоры по ситуации в Беларуси.

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Все по теме:

Украина, США, Россия, Беларусь, Литва, Госдеп США, Стивен Биген.

Автор:

Телеграф
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