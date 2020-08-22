Протесты в Беларуси: Тихановская встретится с представителем Госдепа США

Оппозиционный деятель Беларуси Светлана Тихановская намерена в понедельник, 24 августа, провести встречу с заместителем главы Государственного департамента США Стивеном Бигуном.

"Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в понедельник встретится с заместителем госсекретаря США Стивеном Бигуном в Литве в рамках усилий, направленных на уменьшение кризиса из-за спорных выборов", - сообщили Reuters в команде Тихановской.

Отмечается, что "американский дипломат №2" остановится в столице Литвы Вильнюсе на пути в Москву, поскольку Вашингтон стремится к мирному решению кризиса, который предотвратил бы российское вмешательство.

Напомним, в Минске в субботу прошла очередная акция протеста, в которой по предварительной оценке участвовали около трех тысяч человек.

Ранее Александр Лукашенко заявлял, что против Беларуси применяют традиционный сценарий цветных революций, но ситуация особенная тем, что в игру вступили внешние силы.

Также он утверждает, что для координации протестов якобы создан некий "специальный центр под Варшавой".