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Протесты в Беларуси: Тихановская встретится с представителем Госдепа США

Протесты в Беларуси: Тихановская встретится с представителем Госдепа США
Обновлено 20:46 Сегодня Телеграф
Оппозиционный деятель Беларуси Светлана Тихановская намерена в понедельник, 24 августа, провести встречу с заместителем главы Государственного департамента США Стивеном Бигуном.

"Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в понедельник встретится с заместителем госсекретаря США Стивеном Бигуном в Литве в рамках усилий, направленных на уменьшение кризиса из-за спорных выборов", - сообщили Reuters в команде Тихановской.

Отмечается, что "американский дипломат №2" остановится в столице Литвы Вильнюсе на пути в Москву, поскольку Вашингтон стремится к мирному решению кризиса, который предотвратил бы российское вмешательство.

Напомним, в Минске в субботу прошла очередная акция протеста, в которой по предварительной оценке участвовали около трех тысяч человек.

Главная соперница Лукашенко не будет повторно бороться за президентское кресло

Ранее Александр Лукашенко заявлял, что против Беларуси применяют традиционный сценарий цветных революций, но ситуация особенная тем, что в игру вступили внешние силы.

Также он утверждает, что для координации протестов якобы создан некий "специальный центр под Варшавой".

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Беларусь, Госдеп США, Светлана Тихановская.

Автор:

Телеграф
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