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Протестующие в Минске проводят массовую акцию (Видео)

Протестующие в Минске проводят массовую акцию (Видео)
Обновлено 18:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
В Минске в субботу проходит акция протеста, в которой по предварительной оценке участвуют около трех тысяч человек.

По информации очевидцев многочисленная колонна с бело-красно-белыми флагами идет по проспекту Независимости. Проходя мимо здания КГБ, люди начали скандировать "Свободу!" и "Трибунал!". Сообщает телеграм-канал "Радио Свобода"

Часть проспекта в сторону центра от Сурганова закрыта для легковых авто, но общественный транспорт пропускают.


Ранее, днем 22 августа, на площадке у Комаровского рынка прошла мирная акция против насилия. Как сообщал портал Onliner, девушки и женщины с цветами требовали прекратить произвол силовиков, освободить всех политзаключенных, расследовать пытки в автозаках и тюрьмах, исчезновения и смерти людей во время протестов в Беларуси. Участницы выстроились в цепь солидарности от Комаровки до площади Якуба Коласа. По оценке очевидцев, в акции приняли участие более 5 тыс. человек.

Напомним, ранее Лукашенко заявлял, что против Беларуси применяют традиционный сценарий цветных революций, но ситуация особенная тем, что в игру вступили внешние силы.

Также он утверждает, что для координации протестов якобы создан некий "специальный центр под Варшавой".

Главная соперница Лукашенко не будет повторно бороться за президентское кресло

15 августа Лукашенко распорядился перебросить витебских десантников к западной границе, в Гродно.

На следующий день он выступил на митинге в его поддержку и припугнул собравшихся "чернокожими, желторотыми и белобрысыми" солдатами НАТО.

Отвечая на заявление Лукашенко, пресс-секретарь НАТО отметила, что наращивания группировки сил Альянса в регионе не происходит.

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Беларусь, Протесты, Минск.

Автор:

Телеграф
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