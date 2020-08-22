Протестующие в Минске проводят массовую акцию (Видео)

В Минске в субботу проходит акция протеста, в которой по предварительной оценке участвуют около трех тысяч человек.

По информации очевидцев многочисленная колонна с бело-красно-белыми флагами идет по проспекту Независимости. Проходя мимо здания КГБ, люди начали скандировать "Свободу!" и "Трибунал!". Сообщает телеграм-канал "Радио Свобода"

Часть проспекта в сторону центра от Сурганова закрыта для легковых авто, но общественный транспорт пропускают.

Минск продолжает митинговать: участницы акции "Беларусь против насилия" пошли маршем по проспекту Независимости. В митинге участвуют около двух тысяч человек, видео нашего корреспондента. pic.twitter.com/WuIqPwLpIs — DW на русском (@dw_russian) August 22, 2020





Ранее, днем 22 августа, на площадке у Комаровского рынка прошла мирная акция против насилия. Как сообщал портал Onliner, девушки и женщины с цветами требовали прекратить произвол силовиков, освободить всех политзаключенных, расследовать пытки в автозаках и тюрьмах, исчезновения и смерти людей во время протестов в Беларуси. Участницы выстроились в цепь солидарности от Комаровки до площади Якуба Коласа. По оценке очевидцев, в акции приняли участие более 5 тыс. человек.

Напомним, ранее Лукашенко заявлял, что против Беларуси применяют традиционный сценарий цветных революций, но ситуация особенная тем, что в игру вступили внешние силы.

Также он утверждает, что для координации протестов якобы создан некий "специальный центр под Варшавой".

15 августа Лукашенко распорядился перебросить витебских десантников к западной границе, в Гродно.

На следующий день он выступил на митинге в его поддержку и припугнул собравшихся "чернокожими, желторотыми и белобрысыми" солдатами НАТО.

Отвечая на заявление Лукашенко, пресс-секретарь НАТО отметила, что наращивания группировки сил Альянса в регионе не происходит.