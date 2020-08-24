Митинги в Беларуси: в МВД уже составили около 80 протоколов после вчерашних акций

В Минске и других городах Беларуси за прошедшие 24 часа правоохранители составили 79 протоколов об админ-правонарушениях. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

"В Минске и других областных центрах с 12:00 собирались граждане для участия в анонсированной ранее протестной акции.

Максимальное количество собравшихся зафиксировано в столице - около 20 000 человек, Бресте и Гродно - не более 3 000 человек.

После сбора граждане с бело-красно-белыми флагами, транспарантами и иной атрибутикой прошли по улицам и проспектам городов.

В столице основным местом сбора стала пл. Независимости, от которой митингующие проследовали к обелиску "Минск - город-герой", - сообщили в МВД.

Согласно данным пресс-службы, на пересечении пр. Победителей и пр. Машерова количество участников не превысило 15 000.

"Всего за истекшие сутки за нарушение законодательства о массовых мероприятиях составлено 79 протоколов об административных правонарушениях", — заявили правоохранители.

Ранее, сотрудники правоохранительных органов задержали в Минске членов президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Сергея Дылевского и Ольгу Ковалькову./

Также сообщалось, что кандидат на пост президента США экс-вице-президент Джо Байден заявил о готовности поднять налоги для богатых.