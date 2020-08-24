Митинги в Беларуси: в МВД уже составили около 80 протоколов после вчерашних акций

"В Минске и других областных центрах с 12:00 собирались граждане для участия в анонсированной ранее протестной акции.
Максимальное количество собравшихся зафиксировано в столице - около 20 000 человек, Бресте и Гродно - не более 3 000 человек.
После сбора граждане с бело-красно-белыми флагами, транспарантами и иной атрибутикой прошли по улицам и проспектам городов.
В столице основным местом сбора стала пл. Независимости, от которой митингующие проследовали к обелиску "Минск - город-герой", - сообщили в МВД.
Согласно данным пресс-службы, на пересечении пр. Победителей и пр. Машерова количество участников не превысило 15 000.
"Всего за истекшие сутки за нарушение законодательства о массовых мероприятиях составлено 79 протоколов об административных правонарушениях", — заявили правоохранители.
Ранее, сотрудники правоохранительных органов задержали в Минске членов президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Сергея Дылевского и Ольгу Ковалькову./
Также сообщалось, что кандидат на пост президента США экс-вице-президент Джо Байден заявил о готовности поднять налоги для богатых.