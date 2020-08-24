МИД Литвы передало Беларуси ноту протеста

В МИД Литвы сегодня вызвали белорусского посла для вручения ему ноты протеста. Об этом говорится в заявлении МИД страны.

"24 августа в МИД был вызван посол Беларуси в Литве Валерий Барановский, которому вручена нота протеста против нарушения государственной границы Литовской Республики.

Белорусский вертолет Ми-24 23 августа в 18:50 пересек литовскую государственную границу в Мединкай", - говорится в заявлении МИД.

Речь идет о том, что в ноте содержится призыв к выяснению обстоятельств.

Ранее, на газопроводе под Дамаском произошел взрыв, в результате чего вся страна осталась без электричества.

Как сообщалось, кандидат на пост президента США экс-вице-президент Джо Байден заявил о готовности поднять налоги для богатых.

Также сообщалось, что Украина будет благодарна ФРГ за рассмотрение предложения и приобщение к международной платформе по деоккупации крымского полуострова.