Взрыв на газопроводе под Дамаском: вся Сирия осталась без света

Известно, что взрыв прогремел между районами Аль-Дамир и Адра в сельской местности недалеко от Дамаска.
Об этом сообщает агенство SANA со ссылкой на заявления министров.
Газ из этого газопровода поставляют в южные регионы страны.
"Взрыв на Арабском газопроводе между районами Думайра и Адриа в провинции Дамаск привел к общему отключению электричества в Сирии,"– говорится в сообщении.
Смотрите видео мощного взрыва на газопроводе в Дамаске
Как сообщили в правительстве, причиной взрыва мог быть теракт. На данный момент обстоятельства происшествия выясняются. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.
Ориентировочное место взрыва газопровода под Дамаском: карта
Как сообщалось, 18 августа в Сирии на пути автоколонны прогремел мощный взрыв. В следствие чего погиб российский военный советник в звании генерал-майора.
1 мая на востоке Сирии взорвался придорожный фугас, в результате чего погибли шестеро военных.