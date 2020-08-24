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Взрыв на газопроводе под Дамаском: вся Сирия осталась без света

Взрыв на газопроводе под Дамаском: вся Сирия осталась без света
09:15 Сегодня Телеграф
На газопроводе под Дамаском произошел взрыв, в результате чего вся страна осталась без электричества.

Известно, что взрыв прогремел между районами Аль-Дамир и Адра в сельской местности недалеко от Дамаска.

Об этом сообщает агенство SANA со ссылкой на заявления министров. 

Газ из этого газопровода поставляют в южные регионы страны.

"Взрыв на Арабском газопроводе между районами Думайра и Адриа в провинции Дамаск привел к общему отключению электричества в Сирии,"– говорится в сообщении.

Смотрите видео мощного взрыва на газопроводе в Дамаске 

Как сообщили в правительстве, причиной взрыва мог быть теракт. На данный момент обстоятельства происшествия выясняются. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

Ориентировочное место взрыва газопровода под Дамаском: карта

Как сообщалось, 18 августа в Сирии на пути автоколонны прогремел мощный взрыв. В следствие чего погиб российский военный советник в звании генерал-майора.

1 мая на востоке Сирии взорвался придорожный фугас, в результате чего погибли шестеро военных.

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Все по теме:

Сирия, Газопровод, Взрыв, Дамаск.

Автор:

Телеграф
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