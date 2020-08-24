Платформа по деоккупации Крыма: в МИД Украины пригласили ФРГ присоединится

Украина будет благодарна ФРГ за рассмотрение предложения и приобщение к международной платформе по деоккупации крымского полуострова. Об этом заявил глава МИДа Дмитрий Кулеба во время совместной с немецким коллегой Хайко Маасом пресс-конференции в столице.

Вопрос о крымском полуострове был на повестке дня и в МИДе выделили ему достатоное внимание.

"Я проинформировал Хайко (Мааса - ред.) о том, что МИД разработало концепцию международной платформы относительно Крыма, и после ее окончательной финализации, утверждения мы будем благодарны Германии, если она рассмотрит наше предложение и свой формат участия в этой платформе", - заявил Дмитрий Кулеба.

В начале июня глава МИД Дмитрий Кулеба объявил, что Украина намерена создать международную платформу для обсуждения с партнерами ее "неизбежной деоккупации".

Ранее, министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал условия для встречи глав внешнеполитических ведомств стран "нормандской четверки" в сентябре.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский во время мероприятий ко Дню Независимости на Софийской площади в Киеве отметил, что те, кто без боя отдал часть украинской территории, должны давать показания.