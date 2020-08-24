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В Германии назвали условия для встречи глав "нормандской четверки"

В Германии назвали условия для встречи глав "нормандской четверки"
Обновлено 13:58 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Глава МИД Германии отметил, что встреча будет зависеть от реализации договоренностей парижского саммита.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал условия для встречи глав внешнеполитических ведомств стран "нормандской четверки" в сентябре. Для этого необходимо реализовать решения, достигнутые на нормандской встрече в Париже.

Об этом сказал Маас во время совместной пре-конференции с главой украинского МИД во время визита в Киев, передает Европейская правда.

"Перемирие соблюдается и больше и дольше, чем было в прошлом, возможно даже с 2014 года. Речь о том, чтобы закрепить и усилить его", - отметил Гайко Маас.

Он добавил, что если сторонам удастся реализовать прошлые договоренности, тогда будет возможность обсудить и политические вопросы, среди которых формула Штайнмайера, проведение выборов на Донбассе и каким образом пройдет передача полномочий на границе.

На Донбассе оккупанты трижды устроили провокационные обстрелы

"Эти вещи должны обсуждаться в нормандском формате", - отметил Маас.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что прогресс в переговорах возможен лишь тогда, когда работают все вовлечены в него элементы - Трехсторонняя контактная группа, главы МИД, советники глав государств и сами лидеры.

"За последние месяцы произошло активное движение на всех этих уровнях ... В целом режим прекращения огня держится и отсутствие убитых и раненых является доказательством этого", - отметил Дмитрий Кулеба.

При этом, отметил он, "ключ к прекращению российской агрессии против Украины находится в Москве".

Напомним, как сообщил президент Украины Владимир Зеленский на востоке Украины 28 дней нет боевых потерь. 

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Германия, МИД, Донбасс, Хайко Маас.

Автор:

Телеграф
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