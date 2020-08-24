В Германии назвали условия для встречи глав "нормандской четверки"

Глава МИД Германии отметил, что встреча будет зависеть от реализации договоренностей парижского саммита.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал условия для встречи глав внешнеполитических ведомств стран "нормандской четверки" в сентябре. Для этого необходимо реализовать решения, достигнутые на нормандской встрече в Париже.

Об этом сказал Маас во время совместной пре-конференции с главой украинского МИД во время визита в Киев, передает Европейская правда.

"Перемирие соблюдается и больше и дольше, чем было в прошлом, возможно даже с 2014 года. Речь о том, чтобы закрепить и усилить его", - отметил Гайко Маас.

Он добавил, что если сторонам удастся реализовать прошлые договоренности, тогда будет возможность обсудить и политические вопросы, среди которых формула Штайнмайера, проведение выборов на Донбассе и каким образом пройдет передача полномочий на границе.

"Эти вещи должны обсуждаться в нормандском формате", - отметил Маас.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что прогресс в переговорах возможен лишь тогда, когда работают все вовлечены в него элементы - Трехсторонняя контактная группа, главы МИД, советники глав государств и сами лидеры.

"За последние месяцы произошло активное движение на всех этих уровнях ... В целом режим прекращения огня держится и отсутствие убитых и раненых является доказательством этого", - отметил Дмитрий Кулеба.

При этом, отметил он, "ключ к прекращению российской агрессии против Украины находится в Москве".

Напомним, как сообщил президент Украины Владимир Зеленский на востоке Украины 28 дней нет боевых потерь.